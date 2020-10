Le Royaume-Uni vise à alimenter chaque maison en énergie éolienne d’ici 2030

Le Premier ministre britannique a promis mardi que « d’ici à 10 ans, l’éolien offshore alimentera en énergie chaque foyer » au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni n’est pas étranger à aborder des sujets tels que le changement climatique et l’énergie propre. Pour ne citer que quelques exemples, les dirigeants ont envisagé d’offrir aux citoyens des paiements en espèces pour se détourner des véhicules à moteur à combustion, et en 2018, le pays a proposé une réglementation qui exigerait que les nouvelles maisons aient des chargeurs de VE intégrés.

Cependant, le pays ne s’arrête pas là. Dans le cadre d’une action plus large visant à accélérer sa transition vers des sources d’énergie plus propres, le Premier ministre britannique Boris Johnson affirme désormais que le gouvernement investira environ 160 millions de livres sterling (soit environ 207 millions de dollars) dans la technologie éolienne offshore.

Pour être plus précis, cet argent sera utilisé pour construire des usines qui peuvent créer ces éoliennes génératrices d’énergie, ainsi que des ports qui peuvent les déployer.

Le Royaume-Uni tentera d’alimenter chaque maison en Angleterre, en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles en utilisant ces turbines d’ici 2030. Au total, le Royaume-Uni vise à générer environ 40 GW d’énergie éolienne pour accomplir cet exploit.

C’est un objectif incroyablement ambitieux, et il est difficile de dire si les dirigeants britanniques seront en mesure de le réaliser. Lorsque votre tâche consiste essentiellement à faire passer un pays entier à une forme d’énergie différente, dix ans ne semblent pas du tout être beaucoup de temps.

Pourtant, il est toujours possible que les dirigeants britanniques nous surprennent, nous et le reste du monde. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs efforts et nous vous tiendrons au courant de leurs progrès au fil du temps.