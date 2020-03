WeChat censure des mots clés sur le coronavirus

Le groupe de recherche Citizen Lab a mené une enquête qui révèle que WeChat et la plateforme de streaming YY ont censuré des mots clés sur le coronavirus.

L’application de messagerie la plus populaire de Chine, WeChat, propriété de Tencent, censure les mots clés sur le coronavirus depuis le 1er janvier, selon une analyse. La populaire plateforme de streaming chinoise YY a également censuré les mêmes mots clés.

Pour arriver à cette conclusion, le groupe de recherche Citizen Lab a scénarisé des conversations de chat en groupe et les a envoyées à trois comptes WeChat de test, deux au Canada et un en Chine. Les conversations se composaient de titres d’articles et de texte. Le groupe, qui est affilié à l’Université de Toronto, les a envoyés de l’un des comptes canadiens WeChat vers le compte chinois, et a observé quels messages ont été reçus par le compte chinois. 132 combinaisons de mots clés ont été censurées en janvier, mais ce nombre est passé à 516 mots clés la deuxième semaine de février.

Sur YY, qui est similaire à Twitch ou Mixer, 45 mots clés ont été ajoutés à une liste noire le 31 décembre 2019; cinq de ces mots clés ont été supprimés le 10 février, a révélé Citizen Lab. La liste noire de YY est dans l’application elle-même, contrairement à WeChat, qui utilise un serveur distant pour la censure.

Fin décembre, des responsables de la santé publique de Chine ont informé l’Organisation mondiale de la santé du virus. La censure se poursuit depuis au moins le 1er janvier et s’est poursuivie pendant la partie la plus intense de l’épidémie. WeChat a une base d’utilisateurs actifs mensuels de plus d’un milliard de personnes, ce qui signifie que de nombreux utilisateurs peuvent avoir manqué des informations importantes sur le coronavirus, ainsi que sur la façon d’empêcher sa propagation.

Les mots-clés censurés comprenaient des informations factuelles sur la maladie, des références aux politiques épidémiques du gouvernement et le nom de Li Wenliang, un médecin qui fut parmi les premiers à avertir la population de la maladie. Li a attrapé la maladie en traitant des patients atteints de coronavirus et est décédé le 7 février. Son histoire a provoqué un tollé public contre la manipulation des informations par le gouvernement sur le coronavirus.

On ne sait pas pourquoi les deux sociétés ont décidé de censurer les mots clés sur le coronavirus, bien qu’il soit possible que le gouvernement chinois leur ait ordonné de le faire. WeChat a des liens étroits avec le gouvernement chinois, et ce dernier a déjà utilisé WeChat et Twitter pour traquer les personnes qui, selon les autorités chinoises, partageaient des informations négatives sur l’épidémie de coronavirus.

La censure est particulièrement pernicieuse car WeChat est un élément crucial de la vie de nombreux Chinois, a déclaré à BuzzFeed News David Jacobson, professeur de stratégie commerciale mondiale à la Cox School of Business de SMU et professeur invité à l’Université Tsinghua à Pékin. « En tant que plateforme, vous pouvez vivre votre vie avec elle », a déclaré Jacobson dans une interview accordée à BuzzFeed News. «Vous pouvez payer pour des choses avec mais vous pouvez aussi faire tellement plus. «