Amazon lance un programme pilote pour accélérer la livraison le jour même

Afin d’offrir des livraisons toujours plus rapides, Amazon lance un programme pilote pour livrer des commandes en seulement quelques heures.

Le service d’expédition le jour même d’Amazon devrait être beaucoup plus rapide. Actuellement, les clients Prime peuvent bénéficier d’une livraison gratuite en un jour pour les commandes passées avant midi, mais cela ne garantit que la livraison se fera avant 21h00. Bientôt, il sera peut-être possible de recevoir des colis encore plus rapidement.

Lundi, Amazon a annoncé avoir construit des « mini-centres de traitement des commandes » à Dallas, Orlando, Philadelphie et Phoenix qui lui permettront de livrer des colis en quelques heures dans ces villes. Le nouveau calendrier de livraison du programme pilote peut être vu ci-dessous.

« Jusqu’à 3 millions d’articles dans des dizaines de catégories marquées « Today By » peuvent désormais être commandés pour une livraison tout au long de la journée, le tout dans le but d’offrir aux membres Prime l’expérience de shopping la plus pratique tout en leur permettant d’économiser temps et argent. Les Membres peuvent également commander jusqu’à minuit et avoir leurs commandes à leur porte le lendemain matin avant de partir pour la journée en sélectionnant l’option de livraison « Overnight by 8am ». Si un client choisit de se faire livrer sa nuit, les chauffeurs arriveront entre 4:30 heures et 8 heures, ce qui est noté sur la page de détail du produit et à nouveau lors du paiement. «

L’expédition plus rapide ne s’applique pas à tous les achats, mais cela n’est pas surprenant car son expédition actuelle ne l’est pas également. Reuters note que les mini-entrepôts sont beaucoup plus petits que les autres installations (environ un dixième de la taille). Pourtant, ils stockeront environ 100 000 produits et seront situés plus près des villes.

Amazon a également déclaré qu’il prévoyait d’étendre le programme à d’autres endroits plus tard cette année, mais n’avait rien de plus spécifique, comme des délais ou une liste potentielle de villes candidates. Il a indiqué que des commandes supplémentaires le jour même (jusqu’à 3 millions) passeraient également par les entrepôts.

Les prix pour une livraison plus rapide n’ont pas changé. Pour les membres Prime, il est toujours gratuit pour les commandes de plus de 35 $ ou 3 $ supplémentaires pour les petites commandes. Pour les clients réguliers, l’expédition le jour même est de 13 $.