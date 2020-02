Le Mobile World Congress 2020 a été annulé

Alors que tout le monde se posait des questions sur la tenue de l’évènement, le Mobile World Congress 2020 a officiellement été annulé.

Le Mobile World Congress (MWC), le salon organisé chaque année par la GSMA pour l’industrie mobile, a été officiellement annulé en raison des craintes suscitées par le coronavirus. L’événement devait initialement se dérouler du 24 au 27 février à Barcelone, en Espagne.

Bloomberg a été le premier à rapporter la nouvelle, citant une déclaration envoyée par e-mail par le PDG de la GSMA, John Hoffman. Dans ce document, il a déclaré que l’épidémie de virus a rendu «impossible» la tenue de l’événement.

Comme le souligne la publication, c’est la première fois en 33 ans d’histoire du salon qu’il est annulé.

Je ne peux penser à aucun autre moment où un événement technologique de cette ampleur a été annulé, en particulier dans moins de deux semaines. La CMM attire plus de 100 000 participants du monde entier, cinq à six pour cent d’entre eux étant historiquement venus de Chine.

Alors, que se passe-t-il ensuite? Beaucoup d’affaires perdues et de maux de tête, sans aucun doute.

Pour les exposants et les journalistes, il y aura de nombreuses annulations de compagnies aériennes et d’hôtels dans un avenir proche. Les opportunités de réseautage seront perdues. Les transactions commerciales qui auraient autrement eu lieu ne se concrétiseront jamais. Je soupçonne que nous verrons beaucoup d’annonces de smartphones individuels dans les jours et les semaines à venir alors que les entreprises se bousculent pour partager les nouvelles de leurs derniers appareils sans l’aide d’une grande convention.

Étant donné le nombre d’entreprises qui s’étaient déjà retirées de l’événement, ce résultat n’était pas entièrement inattendu.

Avec un peu de chance, le coronavirus va se détruire et à la même époque l’année prochaine, ce ne sera plus qu’un lointain souvenir. La pire chose qui puisse arriver est que les organisateurs d’événements et les participants se rendent compte qu’un salon comme celui-ci n’est pas nécessaire et ce serait très regrettable.