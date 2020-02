Spotify vous permet désormais de rechercher par auteur-compositeur avec des crédits cliquables

Spotify lance une nouvelle fonctionnalité qui permet aux auteurs-compositeurs de présenter une liste des chansons qu’ils ont écrites.

Spotify vient de laner un programme bêta pour les crédits d’auteurs-compositeurs cliquables appelés «pages d’auteurs-compositeurs». Si un auteur-compositeur est inclus dans la version bêta, les auditeurs peuvent cliquer sur leur nom dans les crédits d’une piste pour afficher une page avec toutes les chansons qu’ils ont écrites. Spotify a ajouté des crédits pour les chansons en 2018, mais c’est la première fois que ceux-ci sont cliquables.

Pour accéder au profil d’un auteur-compositeur, cliquez sur les trois points à côté d’une piste, puis sélectionnez «crédits de chanson». Lorsque vous sélectionnez un nom d’auteur-compositeur cliquable, cela ouvre une page Web Spotify qui affiche désormais toutes les chansons qu’il a écrites et leurs meilleurs collaborateurs. Il existe également un bouton «écouter sur Spotify» qui ouvre une playlist compilée de leur travail. Ces playlists, comme les profils d’auteurs-compositeurs, ne sont disponibles que sur le Web pour le moment.

Par exemple, si vous affichez «Désolé» de Justin Bieber sur l’application Spotify et affichez les crédits de la chanson, deux des auteurs-compositeurs sont désormais cliquables: Julia Michaels et Justin Tranter. D’autres auteurs-compositeurs participant au lancement comprennent Meghan Trainor, Fraser T Smith, Missy Elliott, Teddy Geiger et d’autres. Spotify dit que les auteurs-compositeurs peuvent demander que leur propre page soit incluse pendant que le programme continue de se déployer.

Comme il s’agit d’une version bêta, c’est toujours en « work in progress ». Mais il y a des déceptions évidentes. D’une part, rediriger des gens en dehors de l’application est un peu compliqué. En outre, l’image principale affichée sur une page d’auteurs-compositeurs n’est pas l’auteur-compositeur, mais la jaquette de la chanson la plus diffusée qu’ils ont écrite. Cela signifie que vous ne verrez pas Julia Michaels sur son profil d’auteur-compositeur; à la place, il y a une grande image de Justin Bieber.

L’inclusion de crédits de chanson plus étendus a été lentement adoptée par plusieurs plateformes de streaming au cours des deux dernières années. Parmi elles, YouTube, qui a ajouté des crédits de chansons en 2018, et Pandora, qui l’a fait en 2019.