Après le MWC et d’autres salons internationaux, la Game Developers Conference reportée à l’été en raison du coronavirus.

La Game Developers Conference (GDC) 2020 a été reportée à une date indéfinie au cours de l’été, suite au retrait de la plupart des principaux exposants. Quelques événements clés seront retransmis en direct, y compris les Game Developers Choice Awards, et les exposants pourront soumettre des vidéos de leurs présentations qui seront distribuées en ligne. Mais tout le battage médiatique a déjà disparu, ce qui est un coup au moral pour les développeurs de jeux.

La GDC a suivi le Mobile World Congress et la conférence des développeurs F8 de Facebook en tant que troisième exposition technologique à annuler sa tenue. Le conseil consultatif du GDC n’avait d’autre choix que d’annuler l’événement.

Avec EA, Kojima Productions, Microsoft, Epic Games, Sony, Facebook, Unity et Amazon se retirant, et d’autres entreprises espérant probablement que l’événement serait annulé afin de ne pas avoir à se retirer, l’évènement allait être assez calme. De plus, San Francisco, le lieu où se déroule la GDC, a déclaré l’état d’urgence la semaine dernière à la suite d’un cas confirmé de coronavirus en Californie.

L’organisation a fait savoir qu’elle remboursera les billets et tout hébergement réservé par leur intermédiaire. Cependant, les frais de voyage et d’hébergement externe seront sans aucun doute un point sensible pour les quelque 30 000 personnes qui prévoyaient d’y assister. GameDev.World a lancé une collecte de fonds pour soutenir les développeurs indépendants qui n’obtiendront pas de retour sur leur investissement dans les réservations GDC.

Pour le moment, on ne connait pas date à laquelle l’événement sera reprogrammé ni à quoi ressemblera le nouvel événement. L’été est déjà une saison chargée dans le monde du jeu vidéo avec l’E3, la Gamescom et Pax Prime se succédant rapidement. Ne soyez pas surpris si la GDC 2020 se révèle être davantage un événement indépendant avec de grands développeurs faisant des plans alternatifs.