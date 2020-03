Disney+ sera disponible gratuitement sur Canal+ pendant un an

Par le biais des réseaux sociaux et par mail, Canal+ a informé ses abonnés qu’ils auront accès à Disney+ gratuitement pendant un an.

Par le biais des réseaux sociaux et par mail, Canal+ a annoncé qu’il allait intégrer l’abonnement à Disney+ gratuitement à son offre Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries durant un an, à partir du 24 mars.

« Vous n’avez rien à faire, ce sera automatique, un lien d’activation vous sera envoyé par Canal+ le 24 mars pour accéder au service », explique Canal+ dans son mail. Dans un communiqué, la chaîne cryptée tease l’arrivée du nouveau service de streaming chez nous : « Du divertissement en continu avec les créations des studios Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. On vous promet des séries dont Les Simpson, des émissions et films exclusifs de Disney+ ainsi que les grands classiques que vous adorez« .

A partir du 24 mars, abonnés engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries, DISNEY+ sera INCLUS pour vous ! pic.twitter.com/JbJPfnKzgL — CANAL+ (@canalplus) February 26, 2020

Pour les non abonnés, Disney+ sera proposé avec un prix attractif de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros à l’année en OTT (c’est-à-dire qui n’est pas dépendant d’un fournisseur d’accès à internet).

Le 24 mars sera la première fois qu’une grande partie de l’Europe pourra regarder légalement le contenu original qui a fait ses débuts sur le service de streaming de Disney après son lancement officiel aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas l’année dernière. Ces programmes originaux incluent la série télévisée à succès Star Wars The Mandalorian, ainsi que High School Musical : La Comédie musicale, la série, une version Live Action de La Belle et le Clochard, et Le monde selon Jeff Goldblum. Mais ce n’est pas tout. Avec la disponibilité des programmes de la Fox, le service de SVOD dispose de solides arguments, notamment Les Simpson, une série qui reste très populaire dans l’hexagone.

La concurrence va donc encore s’intensifier puisque le marché français compte déjà Netflix, Amazon Prime Video, Apple ou encore OCS.