Espagne : des drones pour avertir les personnes qui enfreignent la quarantaine

Les autorités espagnoles utilisent des drones pour avertir les personnes qui enfreignent la quarantaine.

La distanciation sociale est un moyen efficace de ralentir la propagation du coronavirus, mais tout le monde n’adhère pas aux ordres de son gouvernement. En Espagne, les autorités utilisent des drones équipés de haut-parleurs pour réprimander les personnes qui ne restent pas à l’intérieur.

L’Espagne compte actuellement le quatrième plus grand nombre de cas de coronavirus, derrière la Chine, l’Italie et l’Iran. Il y a eu plus de 15 000 infections confirmées et 640 décès, ce qui a conduit le pays à déclarer l’état d’urgence. Samedi, les 47 millions de citoyens ont reçu l’ordre de rester à l’intérieur, sauf si cela était nécessaire.

Malgré les restrictions, de nombreux citoyens espagnols refusent de s’isoler. Pour tenter de les convaincre de rentrer chez eux, la police du pays utilise des drones pour avertir les gens qu’ils doivent rester à l’intérieur afin de prévenir la propagation du virus.

