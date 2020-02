Les jeux en ligne peuvent conduire à des amitiés durables et bien plus encore

Les jeux en ligne peuvent conduire à des amitiés durables, à des rencontres romantiques et même à des mariages.

PubNub, la société derrière la première plateforme de communication en temps réel, a annoncé hier les résultats d’une enquête sur la fonctionnalité de chat et son impact sur les joueurs et leurs relations. Cinq cents joueurs ont été interrogés via une plateforme d’enquête tierce et les résultats ont indiqué que 43% des joueurs ont trouvé l’amour et/ou l’amitié via la fonction de chat en jouant, accordant une importance au chat dans la vie d’un joueur. De plus, 40% des joueurs ont pu rencontrer plus de gens, de passionnés et d’amis via le jeu qu’en personne.

Parmi les personnes interrogées, 60% des joueurs étaient des femmes, et la génération Y constituait la tranche d’âge la plus importante avec 31% des répondants âgés de 25 à 35 ans. Plus d’un tiers des joueurs interrogés ont indiqué qu’une bonne fonctionnalité de chat affecte considérablement la probabilité qu’ils jouent ou non à un jeu. Une mauvaise fonctionnalité de chat peut limiter la capacité d’un joueur à nouer des relations significatives et, comme le suggère l’enquête, décourage même les gens de jouer à des titres sans une bonne fonctionnalité de chat. De plus, comme indiqué dans les résultats de PubNub, près d’un quart des répondants disent qu’ils se sentiraient isolés et incapables de se faire des amis sans le chat dans les jeux.

« Les expériences connectées sont au cœur de la vie des gens », a déclaré Todd Greene, PDG et co-fondateur de PubNub. « Les joueurs ont reçu une réputation négative d’être isolés et seuls, mais les progrès de la fonctionnalité de chat changent le jeu, littéralement. Nous voulons que les gens vivent la vie en temps réel, que ce soit en écrasant des bonbons, en gagnant des batailles ou en ramenant à la maison la Coupe Stanley. Nous voulons qu’ils connaissent des relations, des relations, des amitiés et des communautés en temps réel. «

« Je suis un joueur depuis 1996. J’ai rencontré mon petit ami de cinq ans via le chat de jeu sur Quake Live. Nous vivons maintenant ensemble après avoir déménagé en Finlande pour être avec lui. La connexion que nous avons est forte, et si ce n’était pas le cas pour la possibilité de discuter via le jeu, nous ne serions jamais rencontrés et formé le lien que nous avons maintenant « , a déclaré Monika Jurczyńska, 35 ans, gameuse de longue date et graphiste.