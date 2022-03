5 moyens d’obtenir plus de vues sur les vidéos Facebook

Les gens du monde entier regardent 100 millions d’heures de vidéos chaque jour sur Facebook. Il est donc devenu impératif de regarder de plus près les vidéos Facebook et de les utiliser à votre avantage. Aujourd’hui, les vidéos Facebook sont devenues l’une des meilleures stratégies parmi les spécialistes du marketing.

Vous pouvez l’utiliser pour créer des publicités axées sur les produits, du contenu éducatif ou du contenu promotionnel pour votre entreprise.numérique d’aujourd’hui marketing est incomplète sans le marketing vidéo.

Jetons un coup d’œil à cinq façons d’augmenter l’ engagement, les vidéos et les partages sur vos vidéos Facebook.

Optimisez votre vidéo pour une lecture silencieuse



Les observateurs vidéo silencieux sont également très importants à l’époque actuelle. Jusqu’à 85% des vues reçues sur les vidéos Facebook fonctionnent sans son. En effet, Facebook désactive toutes les vidéos par défaut. De nombreuses personnes font défiler leur flux dans des environnements où le son peut être perturbateur, comme la salle d’attente d’un médecin ou dans une salle de conférence. Par conséquent, pour toucher le maximum de spectateurs et maximiser les vues sur vos vidéos Facebook, il est primordial d’optimiser vos vidéos en conséquence. Alors, comment pouvons-nous optimiser les vidéos avec du son pour le silence ?

Vous pouvez ajouter des sous-titres ou des légendes à votre vidéo en utilisant Kizoa, une plateforme de montage vidéo intuitive et à la pointe de la technologie. Si vous publiez exclusivement sur Facebook, vous aurez soit la possibilité d’ajouter un fichier . fichier SRT ou générer des sous-titres à l’aide de leur éditeur. Les deux options fonctionnent parfaitement et vous pouvez choisir celle qui convient le mieux à vos besoins. Vous pouvez également ajouter des sous-titres au stade de la post-production de votre génération vidéo.

Que vous fassiez la démonstration d’un produit ou que vous donniez des conseils sur l’entretien de la voiture, les téléspectateurs ne devraient rencontrer aucun problème pour comprendre la vidéo sans aucun son. Si quelqu’un qui fait défiler son flux regarde les premières secondes de votre vidéo et se rend compte qu’il ne peut pas la comprendre sans le son, il passera à autre chose et continuera à faire défiler. Vous pouvez essayer de raconter des histoires qui peuvent être comprises uniquement avec des images visuelles. Cependant, si vous voulez emprunter la voie sûre, le sous-titre sera votre meilleur ami.

Donnez aux téléspectateurs une raison de revenir

Facebook a récemment annoncé une mise à jour dans laquelle son algorithme de classement des vidéos vous oblige à renforcer trois facteurs clés : la fidélité. Pour évaluer la fidélité de vos téléspectateurs, Facebook vérifie la fréquence à laquelle les téléspectateurs recherchent votre contenu, la fréquence à laquelle ils aiment et partagent le contenu et la fréquence à laquelle ils regardent vos vidéos. En bref, plus vous avez de téléspectateurs fidèles, plus votre contenu vidéo organique sera classé. À son tour, plus le classement est élevé, plus votre vidéo recevra de vues.

Par conséquent, gagner la fidélité de vos utilisateurs est vital pour le succès de vos efforts de marketing vidéo. La bonne chose est que vous pouvez fidéliser les utilisateurs en leur offrant de la valeur. Si les spectateurs s’éloignent de votre vidéo après avoir appris quelque chose de positif, il y a de fortes chances qu’ils reviennent. Vous devez donc vous demander comment apporter de la valeur à vos utilisateurs. Par exemple, si vous commercialisez une université ou un collège, vous pouvez apporter de la valeur en offrant des témoignages d’anciens élèves. Si vous avez une entreprise de boulangerie, vous pouvez apporter de la valeur en créant des vidéos de recettes simples.

Examinez la valeur que votre entreprise apporte, basez votre vidéo sur celle-ci et créez-la facilement à l’aide de Kizoa.

Créez une vidéo spécialement pour Facebook

En ce qui concerne les algorithmes de classement des vidéos, Facebook accorde également une immense importance à l’originalité du contenu. Aujourd’hui, cette plate-forme de médias sociaux s’est engagée à limiter la distribution de contenu réutilisé sur sa plate-forme. Par exemple, si votre stratégie marketing consiste à réutiliser vos vidéos YouTube et à les recycler pour Facebook, vous devez réfléchir à nouveau. Si vous souhaitez augmenter le nombre de vues sur vos vidéos Facebook, vous devez créer du contenu original et frais pour Facebook, ce qui peut être facilement réalisé avec Kizoa.

Créer de nouvelles vidéos pour Facebook ne consiste pas seulement à apaiser l’algorithme de classement ; il s’agit également de proposer des vidéos adaptées aux demandes des publics. Bien qu’il semble que tout le monde avec un smartphone utilise activement toutes les plateformes sociales, ce n’est pas vrai. Les personnes qui regardent activement votre contenu YouTube peuvent être complètement indifférentes à votre contenu Facebook – et vice versa.

Cela signifie que le public que vous essayez de cibler sur Facebook est unique. Par conséquent, votre contenu doit également être unique et adapté à leurs besoins. Sinon, vous finirez par manquer des opportunités infinies pour augmenter le nombre de vues sur vos vidéos et stimuler l’engagement.

Commencez votre vidéo avec un texte d’introduction

Qu’est-ce qui incitera un spectateur à s’arrêter sur votre vidéo et à prêter attention ? La plupart des grands éditeurs tels que Buzzfeed, Thrillist, etc. reçoivent des millions de vues. Le facteur commun à leur sujet est le texte d’introduction captivant qu’ils utilisent dans les premières secondes de leurs vidéos. Le fait est que la plupart des utilisateurs de Facebook parcourent rapidement leurs flux. En affichant une copie attrayante au début de la vidéo avec un clip visuellement captivant, vous pouvez attirer plus de spectateurs.

Optez pour Square Video

En 2017, la plupart des créateurs de vidéos ont affirmé que les vidéos de portrait seraient le format le plus populaire dans l’avenir. Cependant, avec l’augmentation de la popularité d’Instagram, les vidéos carrées sont devenues le roi. Les vidéos avec un ratio 1:1 occupent plus d’espace sur le flux et sont susceptibles d’obtenir plus de vues. De plus, il n’est pas nécessaire de retourner le téléphone pour obtenir une expérience visuelle confortable. Vous pouvez facilement créer des vidéos carrées au rapport 1:1 en utilisant Kizoa.

Conclusion

Les spectateurs de Facebook sont répartis dans le monde entier. C’est l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde. Puisqu’il est devenu une puissante plateforme de marketing pour votre entreprise, il est essentiel de tirer pleinement parti du support et de l’utiliser de la meilleure façon possible pour dynamiser votre entreprise. Les vidéos Facebook sont un excellent moyen de promouvoir votre entreprise, et les stratégies ci-dessus vous aideront à augmenter le nombre de vues de vos vidéos.