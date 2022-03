Spotify va devenir le sponsor principal du Barcelone, le stade sera renommé « Spotify Camp Nou »

Le club de football FC Barcelone a officialisé un accord de sponsoring avec la plateforme de streaming musical Spotify.

Le FC Barcelone a signé un accord avec Spotify, faisant de la plateforme de streaming audio le sponsor principal et le partenaire officiel du club à partir de juillet 2022. Le partenariat a entraîné le changement de nom du stade de Barcelone, désormais appelé Spotify Camp Nou.

Le stade du FC Barcelone a gardé son nom inchangé pendant 65 ans, mais le parrainage de Spotify était apparemment suffisant pour envisager un changement de marque. Le conseil d’administration de Barcelone a déjà convenu du nouveau nom. Encore faut-il qu’il soit approuvé par l’assemblée extraordinaire des membres délégués avant de pouvoir être gravé dans le marbre. La rencontre décisive est prévue le 3 avril.

À partir de la saison 2022/23 et pour les quatre prochaines saisons, le logo Spotify apparaîtra sur les équipements masculins et féminins. De plus, Spotify utilisera également les surfaces promotionnelles du stade pour faire la publicité des artistes auprès de son public physique et télévisé.

« A partir de juillet, notre collaboration offrira une scène mondiale aux artistes, joueurs et fans au nouveau Spotify Camp Nou », a déclaré Alex Norström, directeur commercial freemium de Spotify. « Nous avons toujours utilisé notre investissement marketing pour amplifier les artistes et ce partenariat portera cette approche à une nouvelle échelle. »

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2022

L’accord entre Spotify et Barcelone aurait une valeur de 310 millions de dollars, soit plus de 77,5 millions de dollars par an. Comparé à d’autres accords de sponsoring conclus avec des clubs européens, il semble le plus rentable en termes de revenus annuels. Cependant, étant donné que nous parlons d’un club aussi célèbre que le FC Barcelone, c’est assez raisonnable.

L’hymne du FC Barcelone est déjà disponible sur Spotify. De plus, le club a créé un profil que les fans peuvent suivre pour se tenir au courant de ses playlists et de sa musique.