Attendue pour 2021, la fonction premium Spotify HiFi n’a toujours pas de date de lancement cinq ans après sa présentation.

Spotify prépare une fonction de format audio sans perte depuis près d’une demi-décennie, mais d’une manière ou d’une autre, le géant de la musique en streaming n’a toujours pas de calendrier précis pour savoir quand le niveau de qualité supérieure sera disponible.

En février dernier, lors de son événement Stream On, la société a déclaré que Spotify HiFi ferait ses débuts plus tard dans l’année et offrirait des morceaux de qualité CD en option aux abonnés Premium. Les détails sur les prix et la disponibilité sur le marché manquaient, mais il s’avère que ces détails n’avaient pas vraiment d’importance car le service n’a jamais été déployé.

En réponse aux discussions de la communauté sur le sujet, un modérateur de Spotify a récemment déclaré qu’il était ravi de proposer une expérience Spotify HiFi aux utilisateurs Premium à l’avenir, mais qu’il n’avait pas encore de détails de synchronisation à partager. Le mod a promis que Spotify partagerait des informations supplémentaires le moment venu.

Il est plausible que Spotify prenne plus de temps pour reconsidérer sa stratégie avec HiFi. Apple Music propose un son spatial et un son sans perte sans frais supplémentaires, et le niveau le plus élevé d’Amazon est disponible pour les abonnés Amazon Music Unlimited sans frais supplémentaires. Peut-être que Spotify essaie de décider s’il doit facturer un supplément pour la HiFi ou l’intégrer à son forfait Premium existant.

Le fournisseur de streaming suédois dans sa dernière mise à jour trimestrielle d’octobre a déclaré que le nombre total d’utilisateurs actifs mensuels s’élevait désormais à 381 millions, dont 172 millions d’abonnés payants. Les résultats du quatrième trimestre devraient être partagés après la clôture du marché le 2 février 2022.