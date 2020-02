Apple Pay représente 5% des transactions mondiales par carte, et sa part pourrait doubler d’ici l’année 2025.

Apple Pay représente actuellement 5% des transactions mondiales, et les analystes croient fermement que cela pourrait doubler d’ici 2025. Le service de la société lancé en 2014, et semble de plus en plus capable de rivaliser avec des géants du paiement comme Paypal, sans parler d’aider Apple à accroître ses revenus face au ralentissement des ventes d’iPhone.

Si l’on regarde son dernier rapport financier, Apple tire encore la majeure partie de son argent des ventes d’iPhone, qui restent solides malgré des cycles de remplacement plus longs. Cependant, enfoui dans les détails est l’un des paris les plus réussis de la société, Apple Pay, qui devrait représenter 10% de toutes les transactions par carte d’ici 2025.

Il est facile d’oublier cela dans les rapports trimestriels d’Apple, car la société choisit de regrouper les chiffres pour tous ses services. Mais quand on y pense, il y a maintenant 1,5 milliard d’appareils Apple en cours d’utilisation, et la commodité d’Apple Pay associée à un soutien croissant chez les commerçants et d’autres services en fait une option particulièrement attrayante pour les paiements mobiles, à tel point que pas moins de 15 milliards de transactions ont été effectuées grâce à elle.

Selon un rapport Quartz citant des analystes de la firme de recherche Bernstein, Apple Pay est actuellement utilisé dans environ cinq pour cent des transactions par carte dans le monde, ce qui le rend de plus en plus capable de prendre en charge des services de traitement des paiements établis comme PayPal, qui s’est développé en Asie et qui claque. des entreprises à gauche et à droite, comme le service de comparaison de prix Honey et la startup de paiement iZettle.

Le nouvel objectif d’Apple est de monétiser sa clientèle fidèle avec des services, et de prendre une part du secteur des paiements de 1 billion de dollars pourrait aider sa croissance. La division des services du géant de Cupertino a réalisé plus de 12 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre de l’année dernière, et la société envisage même de regrouper tous ses services pour attirer plus d’utilisateurs. Le bon fonctionnement d’Apple Pay avec la plupart des applications et des services amplifierait davantage les revenus générés au sein de son écosystème.

L’avantage de l’écosystème ne peut pas être surestimé, car Apple n’expose pas les paiements NFC à d’autres services de paiement. Aux États-Unis, Apple Pay a déjà dépassé Starbucks, Google Pay et Samsung Pay en tant que plateforme de paiement mobile la plus utilisée. Mais alors que le service se développe en Asie et en Europe, il est confronté à une législation difficile comme celle adoptée par l’Allemagne qui oblige Apple à exposer sa puce NFC à des services de paiement mobile concurrents. En Chine, il a relativement peu de chances de concurrencer les services basés sur le code QR offerts par Tencent et Alibaba.

Dans l’ensemble, Apple Pay semble prêt à alimenter les transactions sans contact dans le monde, qui devraient atteindre 6 000 milliards de dollars d’ici 2024. Si nous considérons que les banques paient 0,15% d’Apple pour chaque transaction, on peut penser qu’Apple Pay pourrait bientôt devenir un milliard de dollars. entreprise en dollars. Et si cela ne se produit pas, il y a toujours une carte Apple.