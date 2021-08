Apple rachète le service de streaming de musique classique Primephonic

Apple a annoncé l’acquisition de Primephonic, un service spécialisé dans le streaming de musique classique.

Apple Music pousse plus largement dans la musique classique. Aujourd’hui, Apple a annoncé l’acquisition de Primephonic, un service spécialisé dans le streaming du genre classique, et intégrera les fonctionnalités et les listes de lecture de l’application dans Apple Music. Le résultat sera « une expérience de musique classique considérablement améliorée », a déclaré Apple dans un communiqué de presse. Il y aura également une application classique Apple Music autonome à venir dans le courant de 2022.

À compter d’aujourd’hui, Primephonic n’accepte plus de nouveaux clients et le service tel qu’il existe aujourd’hui sera fermé le 7 septembre.

Apple dit que les listes de lecture et le « contenu audio exclusif » de Primephonic seront les premiers à être intégrés à Apple Music. En fin de compte, il ajoutera « les meilleures fonctionnalités de Primephonic, y compris de meilleures capacités de navigation et de recherche par compositeur et par répertoire, des affichages détaillés des métadonnées de la musique classique, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et avantages ».

Pour montrer à quel point Apple est sérieux pour attirer les fans de musique classique, la société a déclaré qu' »une application dédiée à la musique classique » sera lancée l’année prochaine qui utilisera « l’interface utilisateur classique de Primephonic que les fans ont appris à aimer ».

Primephonic a été lancé il y a trois ans, et son équipe affirme que cet accord est une question d’échelle et d’atteindre plus d’auditeurs. « En tant que startup exclusivement classique, nous ne pouvons pas atteindre la majorité des auditeurs classiques mondiaux, en particulier ceux qui écoutent également de nombreux autres genres musicaux », a écrit la société dans une note sur sa page Web. « Nous avons donc conclu que pour réaliser notre mission, nous devons nous associer à un service de streaming de premier plan qui englobe tous les genres musicaux et partage également notre amour pour la musique classique. »

Selon la FAQ de Primephonic, les clients avec un abonnement actif recevront un remboursement au prorata. Ils recevront également un code pour échanger six mois gratuits d’Apple Music.