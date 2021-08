Instagram vous demandera bientôt de partager votre anniversaire, par sécurité

Afin d’offrir une meilleure sécurité, Instagram vous demandera bientôt de partager votre date d’anniversaire.

Facebook prend des mesures supplémentaires pour l’aider à « créer des expériences plus sûres et plus privées pour les jeunes » sur Instagram. À savoir, vous devrez partager votre anniversaire. Ne pas le faire entraînera la perte de l’accès à Instagram. Et ne comptez pas mentir, car Instagram le saura.

Pavni Diwanji, vice-présidente des produits pour les jeunes chez Facebook, a déclaré dans un récent article de blog qu’ils avaient commencé à demander aux gens de partager leur anniversaire avec Instagram s’ils ne l’avaient pas déjà fait. Instagram a en fait commencé dans cette voie fin 2019 lorsqu’il a commencé à demander aux utilisateurs de partager leur anniversaire avec l’entreprise, mais ce n’était pas obligatoire.

Cela va bientôt changer.

Diwanji a déclaré que les utilisateurs qui n’ont pas encore partagé leur anniversaire commenceront à voir des notifications pour les informations lors de l’ouverture d’Instagram. « … si vous ne nous avez pas fourni votre anniversaire à un certain moment, vous devrez le partager pour continuer à utiliser Instagram », a ajouté Diwanji, mais n’a pas mentionné de date limite spécifique.

De plus, Instagram commencera à afficher des écrans d’avertissement placés sur les publications sensibles à l’âge. Ces avertissements ne sont pas nouveaux, car ils accompagnent des publications sensibles ou graphiques depuis un certain temps, mais vous devrez maintenant fournir votre anniversaire afin de les voir si vous ne l’avez pas déjà partagé.

Diwanji a déclaré que les informations d’anniversaire sont nécessaires pour alimenter de nouvelles fonctionnalités conçues pour protéger les jeunes utilisateurs. Il sera également utilisé pour aider Instagram à montrer aux utilisateurs des publicités plus pertinentes.

Pour ceux qui envisagent simplement de fournir un faux anniversaire, Instagram pourrait avoir une longueur d’avance sur vous. Diwanji a déclaré qu’ils utilisaient maintenant l’intelligence artificielle pour « estimer » l’ancienneté des utilisations en fonction de choses telles que les messages « Joyeux anniversaire ».

« À l’avenir, si quelqu’un nous dit qu’il a dépassé un certain âge et que notre technologie nous dit le contraire, nous lui montrerons un menu d’options pour vérifier son âge », a ajouté Diwanji.