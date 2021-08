Le PDG d’Apple, Tim Cook, pourrait prendre sa retraite dès 2025

Selon Bloomberg, le PDG actuel d’Apple, Tim Cook, pourrait prendre sa retraite dès l’année 2025.

Au cours des dix années où il a été PDG d’Apple, Tim Cook a propulsé l’entreprise vers de nouveaux sommets et supervisé le développement et le lancement de plusieurs produits à succès. Cook a fêté son 60e anniversaire l’année dernière et envisage probablement de planifier sa succession, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur le moment où il pourrait prendre sa retraite. Certains disent que cela pourrait être dès 2025, ou juste après le lancement par Apple d’une autre catégorie de produits majeure.

Plus tôt cette année, Tim Cook a déclaré lors d’une interview avec Kara Swisher qu’il ne serait probablement pas chez Apple dans 10 ans, mais il n’a donné aucune indication quant à savoir quand il pourrait démissionner de son poste ou qui seraient les candidats. qui pourrait le remplacer en tant que PDG d’Apple.

Cependant, comme le note Mark Gurman de Bloomberg dans cette newsletter Power On, il est fort possible que Tim Cook attende simplement de superviser une nouvelle catégorie de produits majeure avant de quitter fièrement son poste actuel.

Au cours des dix années où il a été PDG, Cook a transformé Apple en un géant de la technologie de 2,5 billions de dollars qui est également l’entreprise la plus précieuse au monde. Les revenus trimestriels ont dépassé les 110 milliards de dollars et les bénéfices ont plus que quadruplé pour atteindre un peu moins de 29 milliards de dollars. L’entreprise compte aujourd’hui 147 000 employés à temps plein et gagne en moyenne 10 000 $ par seconde, dont plus d’un tiers représentent des bénéfices.

Jusqu’à présent, Cook a supervisé le développement et le lancement de plusieurs produits Apple, notamment le Retina MacBook, l’iPad Pro, l’iPhone X, l’Apple Watch, les AirPods et l’Apple TV 4K. Tous ont été couronnés de succès, mais la plupart étaient plus évolutifs que révolutionnaires, tandis que d’autres ont bénéficié du fait d’être parmi les meilleurs accessoires pour ces produits à succès.

Gurman pense que Cook consacre actuellement l’essentiel de son attention à la sortie du très attendu casque de réalité mixte d’Apple, ainsi qu’à une paire de lunettes de réalité augmentée, qui devraient toutes deux atterrir avant le milieu de la décennie. Et puisque Cook a un accord salarial qui expire en 2025, il pourrait prendre sa retraite entre 2025 et 2028.

Apple a également travaillé sur une voiture et expérimenté l’autonomie en tant que « technologie de base », mais c’est probablement dans plus de quelques années. Les ambitions de réalité augmentée de l’entreprise se sont déjà matérialisées dans une faible mesure via l’iPhone et l’iPad, alors que le projet de voiture est nébuleux à ce stade.

Quant à savoir qui remplacera Tim Cook en tant que PDG d’Apple, la société envisage probablement un responsable technique ou opérationnel pour le poste, ce qui signifie qu’il y a plusieurs candidats potentiels. Et tandis que certains, comme Craig Federighi, semblent mieux adaptés à leur rôle actuel, d’autres comme Jeff Williams, Deirdre O’Brien et John Ternus semblent être de bons successeurs à long terme pour Cook.