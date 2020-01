Samsung prévoit de dévoiler des écrans QLED sans aucune bordure au CES 2020

A l’occasion du CES 2020, la marque Samsung devrait y tenir la présentation d’écrans QLED sans aucune bordure.

Comme les smartphones, la technologie TV a fait d’énormes progrès au cours de la dernière décennie, l’une des nombreuses avancées étant la réduction des bordures. Lors du prochain événement CES, Samsung devrait aller encore plus loin en dévoilant le premier véritable téléviseur sans lunette.

Selon The Elec, le patron de l’électronique grand public de Samsung, Kim Hyun-Seok et d’autres dirigeants ont donné prévu de commencer la production de masse des différents téléviseurs à partir de février, ce qui, si c’est vrai, montre que la télévision est une preuve de concept.

Bien qu’il existe d’autres téléviseurs qui prétendent être «sans bordure», ils ont toujours des bordures minces. La version de Samsung aurait soudé le panneau et le châssis du téléviseur pour créer un téléviseur sans bordure.



«Contrairement à d’autres produits dits« à sans ordure »qui en comportaient encore, ce produit n’a vraiment pas de lunette», a déclaré un développeur, qui a travaillé en étroite collaboration avec le projet. « Samsung est devenu le premier au monde à réaliser un design aussi extrême. »

Les téléviseurs Zero Bezel ne seront disponibles que dans les tailles 65 pouces et plus, ce qui est probablement le résultat du processus de fabrication compliqué, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’ils soient assez chers, surtout si Samsung choisit de combiner la conception avec des panneaux 8K.

Tune in on January 6 @ 6:30PM PT/9:30PM ET to watch the Samsung #CES2020 keynote live #AgeofExperience #SamsungCES2020 pic.twitter.com/GqoA7NwInH — Samsung Electronics (@Samsung) December 31, 2019

Il semble que le Zero Bezel TV soit plus qu’une simple rumeur. Samsung a déposé une demande de marque déposée sur le terme «Zero Bezel» en Europe il y a deux mois, et la société a tweeté un teaser CES montrant un carré vide avec la phrase «The Age of Experience». Nous verrons si cela est lié aux Téléviseurs Zero Bezel à l’événement CES de la société le 6 janvier.