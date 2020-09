6 alternatives Google Play pour Android (Uptodown, Aptoide, …)

Nous vous présentons 6 alternatives à la boutique Google Play pour Android. Uptodown ou bien Aptoide font partie des alternatives.

Les appareils Android sont parmi les plus populaires et les plus polyvalents du marché. Et si vous avez un appareil Android, vous utiliserez tôt ou tard certaines applications. La principale source de ceux pour Android est Google Play. Bien qu’ils offrent des millions d’applications qui font tout et n’importe quoi, ce n’est pas la seule source dont vous disposez.

Il existe un grand nombre de boutiques où vous pouvez trouver et télécharger des applications Android. Mais vous devez rester prudent. S’il existe une merveilleuse « boutique » proposant gratuitement cette application, cela ne signifie pas que vous devriez la télécharger. Vous pourriez vous mettre en danger, alors prenez les précautions nécessaires.

Donc, au lieu de rechercher vous-même un magasin d’applications, consultez ces 6 alternatives Google Play.

1. Aptoide

Aptoide est un store communautaire qui existe depuis un certain temps déjà. Il offre une manière différente de trouver des applications, car les utilisateurs rendent les applications disponibles dans leurs propres magasins. Cela signifie que vous n’allez pas avoir de vendeur principal comme dans beaucoup d’autres magasins.

Aptoide agit comme un marché aux puces virtuel pour les développeurs d’applications. Vous achetez eux-mêmes des applications auprès de différents utilisateurs. Cela permet un type de transaction plus personnel. Certains développeurs préfèrent cette plate-forme en raison de leur liberté et de leur capacité à être plus créatifs. Si vous recherchez un nouveau type de magasin d’applications, Aptoide est peut-être exactement ce dont vous avez besoin.

2. Amazon App Store

Étant donné qu’Amazon semble faire absolument tout ces jours-ci, il est logique qu’ils aient un marché pour les produits numériques. Ils sont, de loin, le concurrent le plus important du Google Play Store et offrent une vaste sélection aux utilisateurs d’Android. Amazon propose également souvent des prix plus bas sur les applications et les jeux populaires, c’est donc une excellente alternative pour tout le monde.

Une autre raison de se pencher sur l’Amazon App Store est les applications premium gratuites que vous obtenez avec un abonnement. Chaque jour, ils choisissent une application premium à offrir gratuitement aux membres. Ajoutez une vaste sélection de films, de télévision, de musique et de livres, et vous avez un nouveau service à découvrir.

3. F-Droid

Si vous recherchez un marché d’applications entièrement dépourvu de monétisation, cet endroit est fait pour vous. F-Droid est géré par des bénévoles et ne stocke que des applications gratuites et open source. Les membres de cette communauté se consacrent à la conception et à la création d’applications que tout le monde peut utiliser. Vous pouvez trouver des choses uniques qui ne sont disponibles nulle part ailleurs.

4. SlideME

Cette boutique d’applications particulière s’apparente beaucoup à Google Play et à l’Amazon App Store. Il vous donne le choix entre des applications premium et gratuites et propose un choix plus large que la plupart des autres magasins. SlideME est un excellent endroit pour rechercher des offres sur ces applications coûteuses que vous attendiez de voir leur prix baisser.

5. Uptodown

Uptodown est une alternative populaire à l’App Store dans le monde entier, car elle est disponible en douze langues différentes. Ce n’est pas seulement un magasin d’applications qui propose des applications gratuites et payantes, mais il en fait également beaucoup plus. Il a un blog qui fournit des conseils sur le développement et les problèmes techniques. De plus, il contient une multitude d’informations sur les logiciels.

De plus, le marché Uptodown est sous la protection de VirusTotal. Le service comprend des analyses de 50 programmes antivirus différents chaque jour. Il analyse et teste toutes les applications de ce marché pour s’assurer qu’elles sont exemptes de virus.

6. Mobogenie

La dernière alternative de cette liste a un peu la réputation d’aider les gens à trouver cette aiguille dans la botte de foin. Si vous avez du mal à trouver une application en particulier, le meilleur endroit où chercher est Mobogenie. Vous pouvez choisir parmi des catégories d’applications gratuites et premium, et elles hébergent des options uniques et difficiles à trouver.

Prudence avec les apps store alternatifs

Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est que c’est probablement le cas. Vous avez de nombreuses alternatives disponibles sur le Google Play Store. Certaines des offres gratuites peuvent être assez attrayantes. Mais si vous ne restez pas vigilant, vous ouvrez votre appareil et votre réseau au risque de logiciels malveillants, de virus et de pirates informatiques qui cherchent à causer des problèmes.

Les applications gratuites en sont un exemple. Si vous téléchargez un VPN ou un antivirus gratuit, au lieu de sécuriser votre connexion ou votre appareil, il peut enregistrer et vendre vos données. C’est pourquoi vous devez être prudent avec les applications gratuites et acheter à la place des VPN premium ou des applications de cybersécurité.

De plus, assurez-vous de ne télécharger que des applications provenant de sources fiables qui ont une bonne réputation. Vérifiez toujours les autorisations de l’application avant de télécharger. Si une application souhaite accéder à plus que ce dont elle a besoin pour fonctionner, choisissez plutôt une alternative.