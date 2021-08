Windows 11 rendra plus difficile le passage de Microsoft Edge à un autre navigateur

Le prochain OS de Microsoft, Windows 11, va rendre le passage de Microsoft Edge à un autre navigateur plus difficile.

Plus tôt cette année, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré lors d’une interview que Windows 11 est conçu pour offrir « le plus grand choix ». Cependant, une version d’aperçu récente suggère le contraire. La société modifie la façon dont les paramètres par défaut des applications sont définis dans Windows d’une manière qui a suscité des critiques de la part des fabricants de navigateurs, après qu’il est devenu évident que Microsoft complique effectivement le choix du navigateur.

Depuis le lancement de son navigateur Edge basé sur Chromium, Microsoft s’est efforcé de le pousser sur les utilisateurs de Windows 10 par diverses méthodes. Il l’a défini par défaut après de grandes mises à jour de Windows, a donné des « conseils » sur la façon de passer à son seul et unique navigateur « recommandé », et a même poussé des publicités en plein écran dans l’expérience prête à l’emploi lorsque vous configurez un nouveau Windows 10P

Lorsque le géant de Redmond a annoncé Windows 11, il a fait une excellente première impression, mais elle a été de relativement courte durée. La société a finalement expliqué que vous auriez besoin du TPM pour l’exécuter et que les utilisateurs de Windows 10 devront attendre l’année prochaine pour le recevoir en tant que mise à niveau gratuite. Ensuite, il est rapidement devenu évident que vous aurez besoin d’un processeur relativement nouveau pour l’exécuter, une exigence qui peut ou non être assouplie lors de la sortie.

Si ces désagréments ne suffisaient pas, il semble que Microsoft veille également à ce que vous ne puissiez pas facilement éviter son navigateur Web dans cette version de nouvelle génération de Windows. Sous Windows 10, passer à une alternative comme Firefox ou l’un des autres navigateurs basés sur Chromium tels que Chrome, Opera, Vivaldi et Brave est aussi simple que de l’installer, puis d’aller dans Paramètres -> Applications -> Applications par défaut et de le définir par défaut. La plupart des navigateurs vous demanderont également si vous souhaitez les définir par défaut lors de l’installation.

Microsoft modifie la façon dont vous définissez les valeurs par défaut des applications dans Windows 11 au point où vous devrez être très prudent, sinon vous manquerez votre seule chance facile de passer à un autre navigateur Web. Juste après avoir installé un navigateur alternatif et ouvert un lien Web, les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner un navigateur préféré et une boîte indiquant à Windows de « toujours utiliser cette application ».

Cette dernière partie est cruciale, car l’omission de cette étape définira efficacement Edge comme application par défaut non seulement pour les liens Web, mais également pour les fichiers .pdf, .svg et plusieurs autres types de fichiers. Cela rendra la vie plus difficile pour de nombreux utilisateurs (en particulier ceux qui ne sont pas avertis en technologie parmi nous), mais Microsoft a déclaré à The Verge que cette décision était le résultat des commentaires des clients. Cela dit, la société reconnaît également le contrecoup potentiel qui pourrait en découler, elle est donc prête à « apporter des améliorations » si elle apprend que les utilisateurs n’aiment pas le fonctionnement de ces changements.

Comme prévu, la concurrence dans l’espace des navigateurs Web est déçue par cette décision, mais elle n’en est pas non plus complètement surprise. Mozilla y voit une tendance qui dure depuis des années, et d’autres fabricants de navigateurs pensent que Microsoft utilise à nouveau Windows pour inciter les utilisateurs à utiliser des applications propriétaires. Quant à la position de Google à ce sujet, le vice-président senior de Chrome, Android, Chrome OS, Play et Photos espère que ces changements ne seront pas intégrés à la version finale de Windows 11.