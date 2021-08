Stadia Pro : Google offre 3 mois gratuitement aux abonnés YouTube Premium

Google a décidé d’offrir 3 mois d’abonnement Stadia Pro gratuit aux abonnés YouTube Premium dans certains pays.

Google propose un essai de trois mois à Stadia Pro pour les abonnés YouTube Premium dans certains pays, ce qui semble être un moyen de gagner davantage de joueurs pour sa plateforme de jeux dans le cloud. Si vous n’avez pas encore essayé Stadia et que vous avez un abonnement YouTube Premium, c’est une excellente occasion de l’essayer.

Google Stadia est sorti depuis plus d’un an et demi, recevant des critiques mitigées à son lancement. Google prétend que le service est « bien vivant », bien que les preuves suggèrent que les choses pourraient ne pas être aussi bonnes que Google le dit. Le service commence à être pris en charge par certains modèles de téléviseurs avec Android TV, un ajout bienvenu par tous les moyens, mais pas assez pour que les abonnements se vendent comme des petits pains.

Cependant, pour montrer sa plateforme de jeux en nuage à plus de particuliers, Google propose un abonnement Stadia Pro de trois mois aux abonnés YouTube Premium, selon l’endroit où vous vivez. Cette offre est uniquement disponible aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni et pour les abonnés YouTube Premium payants et d’essai. Cependant, vous ne pouvez pas l’utiliser si vous avez un abonnement Stadia Pro actif ou si vous en avez déjà eu un.

À la fin de la période des trois mois, Stadia Pro vous sera facturé au tarif mensuel standard, soit 9,99 € en France.

L’annulation de votre abonnement Stadia Pro vous prive de tout jeu que vous avez acquis et de tout contenu supplémentaire que vous avez réclamé pour ces jeux avec votre abonnement Stadia Pro. Cependant, si vous vous réabonnez au service, Google restaurera votre bibliothèque, y compris tous les DLC que vous avez achetés.