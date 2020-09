Facebook menace d’empêcher le partage d’articles sur sa plateforme en Australie

En Australie, Facebook s’oppose à une loi visant à contraindre les géants du numérique à rémunérer les contenus fournis par la presse.

Facebook prévoit de bloquer le partage d’informations locales et internationales sur ses plateformes si la législation obligeant les géants du numérique à payer les éditeurs pour le contenu devenait loi, a déclaré la société dans un article de blog lundi.

«L’Australie est en train de rédiger un nouveau règlement qui ne comprend pas la dynamique d’Internet et qui nuira aux organisations de presse que le gouvernement tente de protéger», a écrit Will Easton, directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande dans le billet de blog, affirmant que la commission chargée de superviser le processus «a ignoré des faits importants», y compris la relation entre les réseaux sociaux et les médias d’information.

«En supposant que ce projet de code devienne une loi, nous arrêterons à contrecœur d’autoriser les éditeurs et les personnes en Australie à partager des informations locales et internationales sur Facebook et Instagram», a ajouté Easton. «Ce n’est pas notre premier choix… c’est notre dernier. Mais c’est le seul moyen de se protéger contre un résultat qui défie la logique et qui nuira, et non d’aider, au dynamisme à long terme du secteur australien des nouvelles et des médias. »

La loi proposée par le pays sur le code de négociation des médias d’information, qui est actuellement sous forme de projet, découle d’une enquête de 2019 qui a révélé que des géants de la technologie comme Facebook et Google prenaient une part trop importante des revenus publicitaires en ligne des organisations de médias en Australie. Le trésorier de l’Australie a ordonné à la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) d’élaborer un code de conduite volontaire qui obligerait les plateformes à payer les entreprises de médias. L’ACCC a toutefois déclaré au gouvernement qu’il semblait «improbable» qu’un accord volontaire puisse être conclu.

En vertu de la législation proposée, Google et Facebook devraient informer les éditeurs à l’avance des modifications apportées à leurs algorithmes, avec des sanctions en cas de non-respect. Les deux sociétés se sont fortement opposées à cette disposition. Facebook affirmant que cela donnerait aux agences de presse australiennes un avantage concurrentiel injuste.

Easton a écrit dans son article que les nouvelles représentent une fraction de ce que les utilisateurs de Facebook voient dans leurs fils d’actualité et ne sont «pas une source de revenus significative» pour l’entreprise. En plus d’investir «des millions de dollars» dans les entreprises de presse australiennes, a-t-il poursuivi, «au cours des cinq premiers mois de 2020, nous avons renvoyé gratuitement 2,3 milliards de clics depuis le fil d’actualité de Facebook vers les sites d’informations australiens, soit trafic supplémentaire estimé à 200 millions de dollars. AUD aux éditeurs australiens. »

Plus tôt ce mois-ci, Google a publié une lettre ouverte sur le projet de loi et ajouté une fenêtre contextuelle sur sa page d’accueil en Australie avertissant que «la façon dont les Australiens utilisent Google est en danger» et que le règlement pourrait nuire à leur expérience de recherche. Selon Google, la loi « est établie pour accorder un traitement spécial aux grandes entreprises de médias et pour les encourager à faire des demandes énormes et déraisonnables qui mettraient en danger nos services gratuits. »

L’ACCC a riposté, affirmant que la lettre de Google contenait de la «désinformation» et a ajouté qu ‘«un secteur des médias d’information sain est essentiel au bon fonctionnement d’une démocratie».

Les entreprises de médias australiennes ont largement soutenu les changements proposés. Les journaux et les médias australiens, comme leurs homologues dans d’autres pays, ont été durement touchés par la récession économique due à la pandémie de coronavirus, a rapporté The Guardian. De grandes entreprises de médias australiennes ont demandé au personnel de réduire leurs salaires ces derniers mois, et plusieurs journaux ont été contraints d’arrêter la production en raison d’une forte baisse des revenus publicitaires.