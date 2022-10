Réseaux Wi-Fi publics : quels sont les risques à les utiliser ?

Les réseaux Wi-Fi publics sont partout de nos jours, des hôtels et cafés aux supermarchés. La première chose que nous faisons lorsque nous entrons dans un bar ou un restaurant est de demander le mot de passe Wi-Fi.

Bien que cela soit certainement pratique, les dangers associés à l'utilisation d'un réseau Wi-Fi public ne doivent pas être sous-estimés.

En règle générale, si vous utilisez souvent des réseaux Wi-Fi publics sans précautions et que vous ne vous souciez pas de l’authenticité du point d’accès que vous utilisez, vous courez certainement un risque important. Heureusement, les précautions nécessaires pour garder un réseau Wi-Fi public complètement sécurisé sont simples et vous donneront la tranquillité d’esprit lors de la connexion à n’importe quel réseau public.

Un VPN est l’une des méthodes les plus sûres et les plus fiables que vous puissiez utiliser pour sécuriser vos appareils. Lorsque vous choisissez un VPN, assurez-vous de faire attention aux points suivants :

Pas de politique de journaux

Grand réseau de serveurs

Applications faciles à utiliser

De nos jours, avoir une connexion Internet est devenu une nécessité. Cela dit, cela peut être un problème si vous n’êtes bloqué que sur un réseau Wi-Fi public. Cependant, c’est là que les applications de point d’accès sont utiles. Gardez à l’esprit que les meilleures applications de point d’accès ont tendance à être fournies avec une connexion VPN.

En général, les fournisseurs comme Le VPN existent pour empêcher les cybercriminels et les pirates de vous traquer et de voler vos données. Il serait utile que les avantages de commodité l’emportent sur les conséquences de l’utilisation d’un réseau Wi-Fi public gratuit.

Diffusion de logiciels malveillants

L’une des menaces qui peuvent survenir lors de l’utilisation d’un réseau Wi-Fi public et dont la plupart des gens sont conscients est l’introduction de logiciels malveillants sur vos appareils. Bien qu’il soit impossible d’éviter les logiciels malveillants à 100 % du temps, vous pouvez réduire considérablement le risque avec quelques bonnes méthodes.

La première chose que vous devez faire est de comprendre où et quand les logiciels malveillants sont les plus susceptibles d’apparaître. Certaines des formes les plus connues de distribution de logiciels malveillants sont :

Si quelqu’un sur le même réseau Wi-Fi public que vous utilisez a des pensées malveillantes, il peut facilement injecter des logiciels malveillants dans votre appareil en utilisant l’un des formulaires répertoriés. Cela dit, si vous ne voulez pas que cela se produise, vous devez prendre très au sérieux la sécurité du Wi-Fi public.

L’infection par un logiciel malveillant est une chose très insidieuse. Vous pouvez simplement ouvrir les actualités lorsqu’une annonce « à l’air innocent » apparaît à l’écran. Ce que vous ne savez pas, c’est qu’en cliquant dessus, vous téléchargez instantanément des logiciels dangereux directement sur votre appareil.

Si vous ne le saviez pas déjà, les attaques se produisent lorsqu’un tiers non autorisé intercepte une conversation entre deux personnes. Une telle attaque vise à intercepter la transmission de données personnelles sensibles, profitables ou utiles. Ils sont ensuite utilisés à des fins malveillantes ou frauduleuses. Voici quelques exemples de ces données qui intéressent les attaquants :

Connexions

Détails du compte

Informations sur la carte bancaire

Essentiellement, les internautes sans protection Wi-Fi hotspot risquent non seulement de perdre des informations importantes, mais aussi de modifier complètement leurs informations. Malheureusement, vous n’avez pas besoin d’être un maître hacker pour intercepter ou voler des données personnelles sur un réseau Wi-Fi public.

Nous vivons à une époque où il est important d’apprendre à ne pas se faire pirater dans un café, à prendre soin de la cybersécurité individuelle afin de protéger votre vie privée et d’être sûr que personne ne surveille chacun de vos mouvements sur le réseau.