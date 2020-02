Les Mac ont reçu presque le double du nombre de menaces de malwares que les PC Windows en 2019

Selon Malwarebytes, les Mac ont reçu presque le double du nombre de menaces de malwares que les PC Windows l’année dernière.

« Il n’y a pas de virus sur Mac », dit le dicton de longue date. Mais selon le rapport annuel de Malwarebytes sur l’état des malwares, c’est loin d’être vrai. En fait, il y avait presque le double du nombre de menaces ciblant les Mac par rapport aux PC Windows en 2019.

Le rapport indique que les Mac ont vu une moyenne de 11 menaces par appareil en 2019, tandis que les systèmes Windows avaient une moyenne de 5,8 menaces, ce qui est la première fois que les Mac ont dépassé les PC en ce qui concerne les menaces de logiciels malveillants.

En 2018, seulement 4,8 menaces Mac ont été détectées par appareil, ce qui signifie qu’il y a eu un bond de 400% en un an. Malwarebytes note qu’une partie de l’augmentation peut être attribuée à une augmentation de la base d’utilisateurs Mac, mais a déclaré que «lorsqu’ils sont calculés en menaces par appareil, les Mac dépassent toujours Windows de près de 2 à 1».

« L’augmentation des menaces par appareil Mac avec Malwarebytes installé n’a augmenté que d’environ 40% de 2018 à 2019. Ainsi, bien que cette croissance soit certainement un facteur, elle est beaucoup trop faible pour tenir compte de la croissance des logiciels malveillants », a expliqué Thomas Reed, directeur de Malwarebytes Mac et mobile.

Les logiciels publicitaires et les programmes potentiellement indésirables (PPI) étaient les menaces les plus répandues pour les Mac. NewTab, qui est installé comme une extension de navigateur ou une application qui charge des publicités, a été détecté environ 30 millions de fois. L’adware était également la plus grande menace pour les appareils Windows.

Les entreprises sont également ciblées plus souvent, avec une augmentation de 13% des menaces contre les entreprises. Et tandis que les détections de ransomwares ont légèrement diminué par rapport à 2018 en raison d’un taux de détections WannaCry inférieur à celui de 2017, les détections Ryuk ont ​​augmenté de 543% et les détections Sodinokibi ont bondi de 820%. Selon un récent rapport du New York Times, les attaques de ransomwares ont augmenté de 41% l’année dernière, le paiement moyen des rançons ayant atteint 190,94 $.

Avec plus de Mac ciblés, Malwarebytes écrit que les utilisateurs de Mac « ne peuvent plus dire que leurs systèmes bien-aimés est à l’abri des malwares ».