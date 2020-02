Samsung Unpacked 2020 : Galaxy Z Flip, Galaxy S20, … les annonces principales

Retrouvez ici toutes les nouveautés annoncées lors de l’évènement Unpacked 2020 de Samsung (Galaxy S20, S20+, S20 Ultra et Galaxy Z Flip).

Samsung a organisé son événement mobile Unpacked hier où la plupart s’attendaient à ce que la société dévoile sa gamme d’appareils pour le premier semestre, provisoirement connue sous le nom de Galaxy S20. En plus de la gamme Galaxy, avec les Samsung Galaxy S20 et Galaxy Z Flip, la marque a présenté des nouveaux écouteurs, les Buds+.

Samsung annonce le premier smartphone pliable à clapet, le Galaxy Z Flip

Le nouvel appareil pliable de Samsung offre une expérience assez différente de celle du Galaxy Fold de première génération, se pliant en deux de façon horizontale plutôt que verticalement. Il est doté d’un écran FHD + de 6,7 pouces (résolution 2 636 x 1 080) Dynamic AMOLED Infinity Flex Display (425 PPP) alimenté par un processeur octa-core de 7 nm, ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage local.

À l’arrière, vous trouverez une matrice à deux caméras composée d’un capteur grand angle de 12 mégapixels avec ouverture f/1,8 et d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels avec ouverture f/2,2 et un champ de vision de 123 degrés.

Les autres spécifications notables incluent un écran de couverture Super AMOLED de 1,1 pouces avec une résolution de 300 x 112 pixels (303 PPI) pour les notifications, les alarmes et la vérification de l’heure et une batterie de 3300 mAh avec capacité de charge rapide et technologie sans fil PowerShare. Il tourne sous Android 10.

Mais la principale attraction ici, bien sûr, est la technologie pliable. Le premier essai de la marque n’a pas été un succès, mais le Galaxy Z Flip pourrait être différent.

Samsung a déclaré que ce nouvel appareil est doté d’une protection en verre propriétaire baptisé Ultra Thin Glass (UTG). Si le combiné utilise vraiment du verre pliable et que ce n’est pas seulement un terme marketing trompeur pour un produit qui est en fait du plastique, Samsung peut avoir un véritable avantage avec cet appareil.

Le nouveau Galaxy Z Flip contient également une charnière qui utilise la technologie de balayage en fibre de nylon pour repousser la saleté et la poussière. Samsung a déclaré que le téléphone pouvait se plier plus de 200 000 fois. Considérant que l’utilisateur moyen consulte son téléphone environ 80 fois par jour, cela correspond à 2500 jours, soit près de sept ans d’utilisation.

Comme un ordinateur portable, le Galaxy Z Flip peut rester ouvert sous plusieurs angles. Cela ouvre toutes sortes de cas d’utilisation nouveaux et innovants. Par exemple, vous pouvez le tenir debout et l’utiliser pour capturer des selfies mains libres et des photos à longue exposition sans trépied ou vous asseoir et regarder des vidéos YouTube sans avoir à tenir le téléphone.

Le Samsung Galaxy Z Flip sera lancé le 14 février à partir de 1500 euros en or violet, noir et (dans certains pays) avec une finition miroir.

Les Galaxy Buds+

En bref, les Galaxy Buds + sont un véritable successeur des Buds originaux. Bien que leur design n’ait pas changé du tout, ils ont un meilleur son, une autonomie plus conséquente, de meilleurs microphones intégrés et une suppression du bruit Ambient Sound améliorée.

Pour approfondir un peu les détails, nous commencerons par les capacités audio du Buds +. Selon Samsung, chaque paire comprend un système de haut-parleurs bidirectionnels « innovant » (40% plus grand qu’auparavant) et une technologie sonore conçue par AKG. Les Buds + disposent d’un tweeter pour des « aigus plus riches » et d’un woofer pour des basses plus profondes et plus puissantes. Samsung promet que tout ce matériel donnera une lecture sonore Buds + « de qualité studio », mais c’est certainement quelque chose que les audiophiles devront juger par eux-mêmes.

En termes d’entrée audio, les Buds + abritent trois microphones individuels, qui utilisent une technologie pour capturer votre voix tout en réduisant les bruits de fond de voix. Sur une note similaire, Ambient Sound a été amélioré pour vous permettre d’ajuster le niveau de réduction du bruit offert par les Buds +. Les paramètres disponibles sont Low, Medium, High et Extra High.

Côté autonomie, les Galaxy Buds + sont une amélioration par rapport à leurs prédécesseurs. Les Buds d’origine pouvaient fonctionner pendant six heures avec une seule charge, et leur boîtier de charge était capable de fournir sept heures supplémentaires d’énergie, pour un total de 13 heures d’utilisation. Les Buds + de 85mAh + presque le double de ce nombre, peuvent fonctionner pendant 11 heures à la fois, et leur boîtier de 270mAh stocke encore 11 heures de charge. Cela fait 22 heures au total; pour la lecture de musique. Si vous êtes pressé, vous pouvez également brancher vos Buds + pendant trois minutes pour obtenir une heure complète de charge.

C’est l’essentiel des améliorations majeures apportées avec les Buds +, mais il y a quelques autres détails divers qui méritent d’être mentionnés. Par exemple, les Buds + sont désormais correctement compatibles avec iOS, ce qui signifie que des fonctionnalités auparavant exclusives à Android seront disponibles pour les clients iPhone. En outre, Samsung promet une personnalisation et un confort améliorés, grâce aux trois bouts d’aile et d’oreille inclus, ainsi qu’au choix de trois couleurs distinctes: bleu, blanc et noir.

Les petits écouteurs seront disponibles à compter du 14 février prochain au prix de 169 euros. Trois coloris sont proposés : bleu, blanc et noir.

La gamme Galaxy S20

Samsung a donc officiellement présenté sa gamme de téléphones Galaxy S20. Les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra sont tous compatibles 5G avec certaines des technologies les plus récentes pour améliorer les photos, les films et les jeux.

Le titan de la technologie coréenne est particulièrement fier de la nouvelle architecture de caméra de sa série Galaxy S20, qui arbore des fonctionnalités impressionnantes. Les flagships disposent à ce jour de certains des plus grands capteurs d’image de Samsung. Les S20 et S20 + arborent un appareil photo 64MP, tandis que le S20 Ultra passe à 108MP. Les capteurs plus grands absorbent plus de lumière et améliorent la qualité photo dans des environnements sombres.

L’Ultra peut également basculer entre 108MP et 12MP en utilisant une technologie que Samsung appelle «nona-binning». Cette innovation prend neuf pixels et les combine en un seul, afin de capter plus de lumière et de réduire le bruit numérique. Cela est fait au niveau du capteur plutôt que par le biais d’un traitement logiciel.

Associés à une nouvelle IA d’imagerie, les caméras ont des capacités de zoom incroyables qui combinent des fonctions de zoom optique et numérique. Samsung vante un zoom 30x sur le Galaxy S20 et S20 + et un 100x sur l’Ultra. L’IA du zoom hybride utilise un traitement multi-images pour réduire la perte de résolution à des niveaux d’agrandissement plus élevés. De plus, les nouveaux capteurs sont capables de capturer de la vidéo jusqu’à une résolution de 8K, tandis que l’IA utilise l’analyse de mouvement pour fournir une meilleure stabilisation lors de la capture vidéo.

Profitant des vitesses 5G du S20, Samsung a établi un partenariat avec YouTube afin que les utilisateurs puissent télécharger leurs vidéos 8K directement sur leur chaîne depuis l’appareil. La société mise également sur la 5G pour offrir d’autres avantages, notamment un chat vidéo amélioré avec jusqu’à huit contacts via Google Duo, une meilleure expérience Netflix et des jeux mobiles «de style console».

Bien qu’il ne l’ait pas mentionné spécifiquement, il semblerait que Samsung positionne sa gamme S20 pour profiter de la 5G pour apporter des jeux depuis le cloud à l’appareil. Les capacités 5G du S20 devraient fournir un débit et un traitement suffisants pour une expérience stable sur des plateformes comme Stadia. Outre le streaming de jeux, Samsung a déclaré que Microsoft lancerait son jeu de course mobile Forza Street sur le Galaxy Store plus tard ce printemps.

Les nouveaux terminaux disposeront également de nouvelles fonctionnalités de sécurité optimisées par la plateforme Knox.

«L’appareil le plus sécurisé jamais conçu par Samsung, le Galaxy S20 est protégé par Knox, la plateforme de sécurité mobile leader de l’industrie qui protège l’appareil du niveau de la puce au niveau du logiciel», explique Samsung.

La société affirme également que le S20 dispose d’un nouveau «processeur sécurisé» qui empêche les attaques matérielles.

Les nouveaux téléphones Galaxy prennent également en charge la charge rapide. Les S20 et S20 + sont équipés d’un chargeur de 25 W, tandis que le S20 Ultra a une charge «Super rapide» de 45 W.

Il existe une variété de modèles parmi lesquels choisir. Le S20 est limité à 128 Go de stockage, mais le S20 + et l’Ultra sont disponibles en modèles 128 Go, 256 Go et 512 Go. La couleur standard pour tous les modèles est le Cosmic Grey. Les autres choix de couleurs incluent le rose nuage (S20), le bleu nuage (S20 et S20 +) et le noir cosmique (S20 + et Ultra).

Les clients peuvent pré-commander un Galaxy S20 à partir d’aujourd’hui avec des livraisons le 6 mars. Le S20 commence à 909 euros, le S20 + à 1 009 euros et l’Ultra se vendra à 1 359 euros.