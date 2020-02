Patreon ajoute de nouvelles fonctionnalités pour les créateurs en Europe

La plateforme de financement Patreon étend ses opérations en dehors des États-Unis et ajoute de nouvelles fonctionnalités pour les créateurs en Europe.

La plateforme de financement Patreon étend ses opérations en dehors des États-Unis, en ouvrant un nouveau bureau à Berlin et en ajoutant des options de paiement pour les euros et les livres sterling. Cette décision vise à soutenir les créateurs et donateurs actuels de Patreon en Europe et à attirer de nouveaux utilisateurs internationaux.

À partir d’aujourd’hui, les nouveaux créateurs peuvent définir des niveaux de paiement d’abonnement dans l’une des devises ci-dessus, plutôt que de les répertorier en dollars américains. Les créateurs actuels verront l’option déployée plus tard. Patreon prévoit d’ajouter un support linguistique localisé en 2020 également, et pour les mécènes qui soutiennent les créateurs, Patreon dit qu’il prévoit d’accepter de nouvelles méthodes de paiement comme le prélèvement automatique à l’avenir.

Le PDG de Patreon, Jack Conte, a déclaré que les devises supplémentaires étaient «en haut de la liste» des demandes des clients. « Parmi les créateurs dont les abonnés sont en Europe, ou dont les abonnés paient principalement pour des choses en euros, beaucoup d’entre eux ne veulent se lancer que s’ils peuvent proposer leur adhésion dans leur devise locale », explique Conte. Et «lorsque les gens voient un prix dans une devise qui n’est pas la leur ou qu’ils ne connaissent pas, ils sont moins susceptibles de se joindre à nous.»

Le bureau de Berlin, en Allemagne, est le troisième avant-poste européen; il dispose déjà de petites équipes d’ingénieurs et de personnel de confiance et de sécurité à Porto, au Portugal, et à Dublin, en Irlande. Le nouveau bureau de Berlin sera un centre communautaire pour les créateurs et un espace pour l’organisation d’événements.

Patreon n’a pas annoncé de calendrier pour son expansion au-delà de l’Europe. Mais Conte dit que c’est sur la table. « Cette année marque le début de notre internationalisation, mais nous allons y travailler pendant un bon moment », dit-il. « Il y a une tonne de créateurs en Australie et au Canada et en Amérique latine et en Amérique du Sud, donc ce sont quelques-uns des domaines les plus évidents qui sont probablement les prochains. »

Fondée en 2013, Patreon a construit une importante base internationale; Conte affirme qu’un «pourcentage substantiel» des revenus provient de l’extérieur des États-Unis. Il fait face à certains des mêmes défis que n’importe quelle start-up américaine à l’étranger, notamment le respect des sanctions américaines et le suivi d’une mosaïque de normes juridiques différentes pour le contenu. Dans le même temps, Patreon fonctionne à une échelle plus facile à gérer que de nombreuses plates-formes Web. Les créateurs qui collectent de l’argent via Patreon hébergent souvent des travaux sur d’autres sites comme YouTube, ce qui réduit le fardeau de la modération pour l’entreprise. Et Patreon est minuscule par rapport aux principaux réseaux sociaux: il compte 4 millions de membres payants, contre 2 milliards d’utilisateurs mensuels de YouTube.

Les petites startups sont de plus en plus critiques de la façon dont les grandes entreprises technologiques exercent leur pouvoir dans la Silicon Valley. Mais Patreon est relativement indépendant de leur influence. Son modèle n’est pas basé sur la publicité, et il peut fonctionner sans la permission ou l’intégration avec des géants comme Google et Facebook – bien que ces deux sociétés aient introduit des options d’abonnement de type Patreon. L’expansion internationale est un moyen évident de continuer à croître.