Amazon va vendre les articles retournés afin de réduire ses déchets

Amazon va laisser les vendeurs tiers de son site signaler les articles retournés comme « usagés » pour les remettre en vente.

Amazon a annoncé son intention de réduire les déchets en permettant aux vendeurs tiers de revendre plus facilement les articles retournés par les clients ou les stocks excédentaires sur la plate-forme. Cette décision intervient après que le géant de la vente au détail a été fortement critiqué pour avoir détruit jusqu’à 200 000 articles par semaine dans son entrepôt de Dunfermline en Écosse.

Amazon a introduit deux nouveaux programmes Fulfillment by Amazon (FBA) qui, selon lui, donneront une seconde vie à plus de produits. Le premier d’entre eux, appelé FBA Grade and Resell, donne aux partenaires de vente tiers la possibilité de vendre les produits retournés sur Amazon en tant qu’articles « d’occasion », avec le prix basé sur l’état du produit tel qu’évalué par Amazon (comme neuf, très bon, Bon et Acceptable). Le programme est disponible dès maintenant au Royaume-Uni et arrivera aux États-Unis d’ici la fin de l’année.

Le deuxième programme, FBA Liquidations, permet aux vendeurs de récupérer une partie de leurs coûts d’inventaire sur leurs articles retournés ou en surstock en les revendant via les partenaires de revente en gros d’Amazon. Le programme est diffusé aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, et arrive au Royaume-Uni en août.

« Les retours des clients sont une réalité pour tous les détaillants, et que faire de ces produits est un défi à l’échelle de l’industrie », a déclaré Libby Johnson McKee, directrice d’Amazon. « Ces nouveaux programmes sont des exemples des mesures que nous prenons pour nous assurer que les produits vendus sur Amazon, que ce soit par nous ou nos partenaires de petites entreprises, sont bien utilisés et ne deviennent pas des déchets. »

