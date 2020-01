Un autre réalisateur quitte le projet du film Uncharted

Un autre réalisateur vient de quitter le projet d’adaptation de la saga vidéoludique Uncharted sur grand écran par Sony.

Le film Uncharted, basé sur la série de jeux très populaire de type Indiana Jones, a perdu un autre réalisateur, selon Deadline. Sa date de sortie a également été repoussée.

Le site Deadline indique que Travis Knight, qui a récemment réalisé le spin-off de Transformers Bumblebee, a dû abandonner le film Uncharted en raison de problèmes de calendrier. Le film devrait mettre en vedette Tom Holland dans le rôle du protagoniste Nathan Drake. Holland, cependant, est également déterminé à jouer à Spider-Man dans le prochain volet de la franchise Marvel, dont le tournage devrait commencer cet été. Deadline rapporte que Sony prévoit toujours de sortir le film Uncharted, mais avec un nouveau réalisateur et une date de sortie ultérieure. (Il était initialement prévu pour une sortie le 18 décembre 2020.)

La série de jeux Uncharted a été un énorme succès pour Sony, se vendant à plus de 41 millions d’unités selon les derniers chiffres communiqués en décembre 2017, mais le projet de film a eu une histoire mouvementée. Il y a eu des discussions sur un potentiel film dès 2008, l’année suivant la sortie du premier jeu Uncharted. Aucun film n’est encore sorti. Knight est le sixième réalisateur à se retirer. Le projet existe depuis assez longtemps pour que Mark Wahlberg soit lui aussi censé jouer Nathan Drake; il est maintenant prêt à apparaître dans le film en tant que Sully, un mentor plus âgé de Drake.

Pendant que vous attendez le film officiel Uncharted, vous pouvez regarder UNCHARTED – Live Action Fan Film, un court métrage non officiel avec Nathan Fillion. Sorti en 2018, il est réalisé par Allan Ungar et co-écrit par Ungar et Jesse Wheeler. Nathan Fillion a fait la promo du film sur Twitter, Instagram et YouTube après avoir laissé tomber quelques teasers sur ses réseaux sociaux.