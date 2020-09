Keynote Apple 2020 : toutes les annonces de l’évènement !

Le 15 septembre, Apple a tenu sa Keynote 2020, l’occasion pour la marque de dévoiler ses nouveautés notamment du côté des iWatch et iPad.

L’événement de ce mois de septembre d’Apple était différent de la plupart des conférences du géant de Cupertino, en Californie. En effet, peu d’annonces ont été faites. Comme on pouvait s’y attendre, l’iPhone 12 n’a pas été présenté. Il a fallu se contenter des quelques nouveautés apportées aux nouvelles séries d’iWatch et d’iPad.

L’Apple Watch Series 6

L’annonce la moins surprenante de la conférence était l’Apple Watch Series 6. Nous savions qu’elle allait arriver, nous étions pratiquement sûrs du nom, et son capteur SpO2 pour suivre les niveaux d’oxygène dans le sang n’était pas vraiment une surprise. Mais l’Apple Watch Series 6 semble tout de même être un magnifique nouveau produit phare pour la gamme Apple Watch. Celle-ci est non seulement disponible en acier inoxydable doré et noir, mais il existe également de superbes options bleu et rouge.

La série 6 est à partir de 429 euros en version WiFi et à partir de 529 euros en version cellulaire. En plus des nouvelles couleurs et fonctionnalités de santé, son affichage permanent devrait être deux fois plus lumineux en plein soleil. Il y a aussi de nouveaux cadrans de montre.

Pourtant, la vraie star de l’appareil est le capteur SpO2. Apple est en retard la-dessus, mais la société est arrivée à la manière typique d’Apple, avec une nouvelle fonctionnalité intéressante : dans ce cas, une application Blood Oxygen qui teste votre taux d’oxygène dans le sang en seulement 15 secondes et le rapporte immédiatement.

Apple Watch SE

Un peu plus surprenant que la série 6 est la nouvelle Apple Watch SE très abordable. À partir de seulement 299 euros, la SE est essentiellement une série 5 (donc pas de capteur SpO2 ou un écran toujours plus lumineux) mais beaucoup moins cher. Elle contient tout ce que vous attendez d’une Apple Watch, y compris le GPS et le cellulaire, mais à 299 euros, cela ressemble en fait à une bonne affaire.

Avec l’arrivée de la SE, l’Apple Watch Series 3 restera tout de même en ligne, et conserve son prix d’appel de 229€.

Fitness+

Apple reconnaît depuis un certain temps que les services sont un excellent moyen de gagner de l’argent. C’est pourquoi nous avons des choses comme Apple News + et Apple TV +. Maintenant, il y a Fitness +. Celui-ci s’adresse carrément à Peloton et vise à donner aux utilisateurs d’Apple Watch accès à de nombreux entraîneurs afin qu’ils puissent s’entraîner partout où ils ont un iPhone, une Apple Watch et Internet.

Vous avez le choix entre 10 entraînements différents, dont la plupart nécessitent peu ou pas d’équipement, et Apple affirme que les entraînements seront mis à jour chaque semaine. La musique accompagnant ces entraînements sera également mise à jour chaque semaine, et si vous aimez les morceaux et que vous avez un compte Apple Music, vous pouvez les migrer vers une playlist. Le service commence à 10 $ par mois, mais peut également être trouvé dans le nouvel ensemble Apple One. Pour le moment, son arrivée en France n’est pas prévue.

Apple One

En parlant du bundle Apple One … il existe. Il existe trois niveaux disponibles, chacun regroupant les services Apple sous une même étiquette de prix.

L’abonnement individuel coûte 14,95 par mois et comprend Arcade, TV +, Apple Music et iCloud avec 50 Go de stockage.

Pour 19,95 € par mois, vous passez au forfait Famille qui peut être partagé avec jusqu’à six personnes et est livré avec Arcade, TV +, Apple Music et iCloud avec 200 Go de stockage.

Naturellement, Apple préférerait que vous optiez pour l’offre Premier. Cela coûte 29,95 € par mois et est livré avec Arcade, TV +, Apple Music et iCloud avec 2 To de stockage. Il vous donne également News +, et le nouveau Fitness + aussi. Comme avec l’offre familiale, il peut être partagé avec jusqu’à six membres de la famille.

iPad de 8e génération

Une agréable surprise lors de l’événement d’hier a été la mise à jour de l’iPad de base. Le modèle de 7e génération était bon marché et suffisant pour la plupart des gens, mais le modèle de 8e génération améliore les performances avec un processeur A12 Bionic qui devrait améliorer les performances de 40% tout en conservant le même prix. Il commence à 389 € avec des pré-commandes aujourd’hui et devrait commencer à être expédié vendredi.

un nouvel iPad Air

La plus grosse mise à jour de l’iPad était le rafraîchissement de l’iPad Air. C’est un tout nouvel appareil, malgré son nom, et conçu pour ressembler davantage à l’iPad Pro. Il existe en cinq couleurs différentes: argent, noir, vert, or rose et bleu.

Outre un nouveau look et une belle gamme de couleurs, l’iPad Air dispose également d’un écran de 10,8 pouces, d’un Touch ID intégré directement dans le bouton d’alimentation, d’un appareil photo Full HD 7 MP à l’avant, d’un 12 MP à l’arrière, et un port USB-C pour le chargement.

Comme le Pro, il prend en charge l’Apple Pencil et peut même se coupler et se charger de la même manière. Il prend également en charge le nouveau Magic Keyboard et dispose d’un nouveau processeur A14 Bionic 5 nm qui, selon Apple, est 40% plus rapide lors du traitement et 30% plus rapide lors de la gestion des graphiques.

Le prix de l’iPad Air commence à 669 €, soit environ 200 euros de moins que l’iPad Pro 11 pouces.

Mises à jour du système d’exploitation

Enfin, iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 et tvOS ont tous des dates de sortie. Ce jour serait demain. Il est temps de nettoyer les fichiers indésirables de votre téléphone et de votre iPad pour que vous ayez de la place.