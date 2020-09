Twitter Video Downloader : Comment télécharger une vidéo sur le réseau social

Donald Ian Smith / Blend Images

Dans cet article, nous allons vous apprendre à télécharger une vidéo sur Twitter facilement avec un outil aplelé Twitter Video Downloader.

Il est facile de télécharger des vidéos de Twitter, à condition que vous disposiez des outils appropriés, que vous soyez sur un ordinateur, un téléphone ou une tablette.

Si vous voyez une image en ligne que vous souhaitez enregistrer, il est assez facile de le faire; Il suffit d’un clic droit et voilà. Cette technique fonctionne également sur Twitter (bien que les choses soient légèrement plus compliquées pour les publications comprenant plusieurs images), mais vous devrez adopter une approche différente en matière de sauvegarde de vidéos.

Comment télécharger une vidéo sur Twitter

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez être amené à télécharger des vidéos de Twitter, et la façon de procéder dépend en grande partie de l’utilisation de la version desktop (PC) ou mobile du service.

Si vous êtes un utilisateur sur PC de Twitter (c’est-à-dire une personne accédant au site à l’aide d’un navigateur Web sous Windows, MacOS ou Linux), différents outils en ligne peuvent être utilisés pour télécharger des vidéos à partir de Twitter.

Bon nombre de ces outils peuvent également être utilisés sur les appareils mobiles iPhone et Android, mais une application de téléchargement de vidéos dédiée vous servira peut-être mieux. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez, voici comment vous pouvez télécharger des vidéos de Twitter.

Twitter Video Downloader : l’outil SaveTweetVid

SaveTweetVid est un téléchargeur de vidéos en ligne que vous pouvez utiliser pour enregistrer des vidéos, des GIF et des fichiers audio que vous trouverez sur Twitter. Pour télécharger une vidéo incluse dans un tweet, vous devez connaître l’URL du tweet en question.

Il est possible que vous ayez visionné des vidéos sur votre timeline Twitter sans cliquer sur le tweet lui-même. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le texte du tweet ou en cliquant sur sa date de publication. Cela apparaît au-dessus du tweet, à côté du nom d’utilisateur de l’utilisateur qui a partagé la vidéo. Il indique depuis combien de temps le tweet a été posté. Il peut donc afficher une minute ou plusieurs jours.

Lorsque le tweet est ouvert, mettez son URL en surbrillance dans la barre d’adresse de votre navigateur Web, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez «Copier» ou appuyez simultanément sur les touches Ctrl + C.

Ceci fait, accédez au site SaveTweetVid et collez l’URL dans la zone intitulée « Entrer l’URL de Twitter ». Vous pouvez soit cliquer avec le bouton droit de la souris sur ce champ et sélectionner ‘Coller’, soit cliquer à gauche et appuyer simultanément sur Ctrl + V. Vous verrez alors une liste de téléchargements de vidéos possibles. Il est possible de télécharger des vidéos de Twitter dans différentes résolutions, notamment en 720p, 480p et 320p. Cliquez sur le bouton « Télécharger » à côté de la version qui vous intéresse et la vidéo commencera à se lancer.

Dans le coin inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur le bouton des trois points, puis sur l’option « Télécharger » dans le menu qui apparaît. Choisissez un nom et un emplacement de sauvegarde pour la vidéo, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Vous remarquerez que la page SaveTweetVid qui répertorie les différentes versions d’une vidéo que vous pouvez télécharger comporte également un code QR, un type de code-barres lisible par votre smartphone. Cela vous donne un moyen rapide et facile de télécharger la vidéo actuelle sur votre téléphone en scannant simplement le code QR. Toutefois, si vous souhaitez télécharger régulièrement des vidéos de Twitter sur votre téléphone, il existe une solution plus rationnelle.

Télécharger vidéo Twitter sur iOS

Les utilisateurs d’iOS peuvent consulter le visualiseur de fichiers Documents by Readdle pour télécharger des vidéos à partir de Twitter. Avec cette application gratuite installée, ouvrez l’application Twitter, trouvez la vidéo qui vous intéresse et cliquez sur le bouton Partager (la flèche vers le haut) situé sous le tweet. Appuyez sur « Partager Tweet via », puis sur « Copier le lien ».

Passez maintenant à Documents by Readdle et cliquez sur l’icône de compression en bas à droite pour lancer le navigateur intégré. Rendez-vous sur Twitter Video Downloader Online et collez l’URL que vous avez précédemment copiée. Vous aurez ensuite la possibilité de choisir la qualité à laquelle vous souhaitez télécharger la vidéo.

Télécharger vidéo Twitter sur Android

Les choses sont un peu plus faciles pour les utilisateurs d’Android grâce à l’application Download Twitter Videos, très bien nommée. Avec cette application installée, lancez Twitter et appuyez sur l’icône Partager avant d’appuyer sur Télécharger Twitter. Maintenant, appuyez sur le bouton de téléchargement et il vous sera demandé quelle version de la vidéo sélectionnée vous souhaitez télécharger. Appuyez simplement sur celle qui vous intéresse et la vidéo sera téléchargée.