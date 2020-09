Google affirme avoir effacé toute son empreinte carbone

Google a officiellement éliminé son « héritage écologique », y compris les émissions générées avant de devenir neutre en carbone en 2007.

Google est devenu neutre en carbone il y a plus de dix ans, mais aujourd’hui, le géant de la technologie a décidé d’aller encore plus loin. Selon une nouvelle annonce, Google a officiellement éliminé son « héritage écologique », y compris les émissions générées avant de devenir neutre en carbone en 2007.

L’entreprise a atteint cette étape en achetant des «compensations carbone de haute qualité» pour réduire à zéro son «empreinte carbone nette à vie». Google affirme que c’est la première grande entreprise à accomplir cet exploit, le plaçant devant les entreprises ayant des objectifs de durabilité similaires, comme Amazon ou Apple.

Comme l’écrit le PDG Sundar Pichai dans un article de blog, la durabilité fait partie des valeurs de Google depuis de nombreuses années – depuis la création de l’entreprise, en fait, du moins le prétend-il.

Depuis la création de Google en 1998, la société a atteint plusieurs objectifs liés au climat, tels que la neutralité carbone totale en 2007 ou la compensation de 100% de sa consommation d’énergie par des alternatives renouvelables en 2017.

Cependant, Google ne partira pas assez bien seul. La société a l’intention de ne fonctionner qu’avec des sources d’énergie «sans carbone» dans tous ses centres de données et campus mondiaux d’ici 2030.

Google qualifie son objectif de 2030 d’éliminer son utilisation de sources d’énergie à base de carbone un «coup de lune» et un objectif d’une énorme «complexité pratique et technique». Quoi qu’il en soit, Google espère s’attaquer à ce projet en combinant les sources d’énergie éolienne et solaire, en utilisant l’IA pour améliorer l’efficacité énergétique et en augmentant la capacité de stockage des batteries.

Il reste à voir si ces mesures suffiront ou non pour aider Google à atteindre un objectif aussi ambitieux, mais nous vous tiendrons au courant de ses progrès.