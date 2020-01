The Witcher 3 : le succès de la série Netflix fait augmenter le nombre de joueurs sur Steam

La sortie de la série The Witcher sur Netflix a permis au jeu vidéo The Witcher 3 d’avoir un regain d’intérêt de la part des joueurs.

La franchise Witcher n’a jamais été impopulaire, en particulier dans les mois qui ont suivi le lancement de The Witcher 3. Cependant, l’adaptation très attendue de la saga sur Netflix, à juste titre intitulée « The Witcher », a conduit à une énorme vague de popularité pour les jeux vidéo et ce n’est pas difficile de voir pourquoi.

Au bout du compte, les jeux vidéo ne plaisent tout simplement pas à tout le monde. The Witcher 3 se vend comme des petits pains, mais tous les consommateurs occasionnels ne veulent pas s’asseoir devant un écran de PC ou un écran de télévision et chasser des monstres pendant plus de 80 heures, peu importe à quel point l’expérience peut être divertissante pour beaucoup.

Pourtant, avec une série TV, il est possible de faire changer d’avis les plus sceptiques. Presque tout le monde (même les gens non avertis en technologie) peut se mettre derrière une bonne série ou un bon film. La base d’utilisateurs massive de Netflix, son budget marketing conséquent et la qualité de sa dernière série ont aidé The Witcher à devenir presque un nom familier au cours de la semaine dernière.

Bien que ce soit une bête très différente de Game of Thrones, The Witcher comble clairement le vide dans l’univers de la fantaisie laissé par Game of Thrones à la fin de la huitième saison plus tôt cette année.

Bien que les téléspectateurs et les gamers n’aient pas toujours les mêmes goûts, il y a clairement plus qu’un petit chevauchement. Tout comme les jeux Witcher ont stimulé les ventes de la série de livres originale du créateur de franchise Andrzej Sapkowski, The Witcher 3 a connu un succès renouvelé après le succès de son homologue.

Le nombre de joueurs Steam de The Witcher 3 a atteint un incroyable 50 354 ce mois-ci, et il s’agit même de la première fois que le jeu dépassé la barre des 50K depuis le dernier pack d’extension du jeu, Blood & Wine, sortie en 2016. Maintenant, ces chiffres ont grimpé en flèche (94 000), ce qui est plus de joueurs simultanés que le jeu n’en a revendiqué tout au long de son existance.

Bien sûr, d’autres facteurs contribuent au regain de popularité du jeu. En raison de diverses ventes de vacances en cours, le jeu peut être récupéré pour aussi peu que 15 € (sans DRM ou autre). De plus, tous ces gamers ne sont pas nécessairement de nouveaux clients. Les gens ont tendance à revenir à leurs jeux préférés lorsque la franchise appropriée redevient pertinente (en raison d’une suite, d’une série comme celle-ci ou même d’un livre).

Pourtant, The Witcher 3 a une fois de plus prouvé qu’il ne peut tout simplement pas être réprimé pour de bon. Même sans l’aide de remises importantes et d’une série TV, le jeu est souvent l’un des jeux les plus vendus de Steam, et nous doutons que cela change bientôt.

Du moins, pas avant la sortie de Cyberpunk 2077 dans quelques mois, mais nous sommes presque sûrs que le développeur CD Projekt Red ne s’en souciera pas si son futur RPG futuriste en monde ouvert lui vole la vedette pendant un certain temps.