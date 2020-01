La fonction Appel d’urgence de l’iPhone aide à déjouer une agression

Une américaine a réussi à contacter les services d’urgence via la fonction Appel d’urgence de son iPhone lors d’une tentative d’agression.

La fonctionnalité Appel d’urgence d’Apple a été saluée pour avoir sauvé une femme d’une tentative d’agression sexuelle à Virginia Beach, en Virginie. La victime anonyme a crédité l’outil de lui avoir sauvé la vie après qu’un étranger l’ait attaquée.

La chaîne WTKR rapporte que l’incident s’est produit vers 2 heures du matin dimanche au Virginia Beach Oceanfront. La femme était sur le point d’entrer dans son Uber pour rentrer chez elle lorsqu’un inconnu s’est approché pour demander de l’aide pour retrouver son iPhone.

« Je ne soupçonnais pas qu’il était mauvais. C’était un gars très normal et beau », a-t-elle déclaré. « Je lui ai demandé ‘Où sont tes amis? Pourquoi es-tu seul?’ Il a alors répondu ‘je suis dans l’armée. Je ne suis pas d’ici’. Et comme mon frère est dans l’armée, je me sentais mal pour lui. »

L’homme l’a attirée dans une zone isolée après avoir affirmé que son appareil était perdu dans le sable. Elle l’a laissé utiliser la fonction « Localiser mon iPhone ». Elle est devenue méfiante quand il n’a pas pu naviguer dans l’interface iOS, supposant qu’il ne possédait pas d’iPhone.

« Je récupère mon téléphone, je me retourne et j’essaie de m’enfuir mais il est juste de derrière moi, m’attaque, m’attrape le visage, me couvre la bouche », a déclaré la femme. «J’essaie de crier à l’aide, [il] me plaque au sol et maintenant, parce que j’ai crié, il me serre encore plus la bouche en essayant d’étouffer tout bruit que je fais. «

Parce que la femme avait la fonction Appel d’urgence activé sur son iPhone, elle a pu composer le 911 sans déverrouiller l’appareil. En appuyant longuement sur les boutons d’alimentation et de diminution du volume, elle a été transmise aux services d’urgence. Un répartiteur a entendu ses appels à l’aide et a envoyé des policiers sur place.

Heureusement, les autorités ont pu retrouver la femme par ce qu’elle a dit. «À l’origine, ils allaient chercher dans les hôtels et les dépêches les avaient informés que je parlais de l’eau, je le suppliais de ne pas me noyer, alors ils savaient venir chercher dans le sable.»

L’attaquant s’est enfui à pied lorsque les forces de l’ordre sont arrivées, mais il a été retrouvé et capturé.

« Je suis tellement reconnaissante envers ces policiers. Je sais qu’ils ont un travail difficile et je ne peux pas les remercier assez », a déclaré la femme.