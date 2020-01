Uber poursuit son expansion mondiale en achetant son rival du Moyen-Orient

Uber poursuit son expansion mondiale faisant l’acquisition de son rival Careem, le principal service de VTC du Moyen-Orient.

Les plans ambitieux d’Uber pour son expansion internationale ont subi quelques revers dans des pays comme la Russie et la Chine, mais la société a conclu un nouvel accord au Moyen-Orient. Le géant du VTC prendra le relais de son rival Careem dans la région, mais devra respecter un ensemble de conditions afin que le marché reste sur un pied d’égalité.

Uber a peut-être perdu sa licence d’exploitation à Londres en raison de problèmes de sécurité, mais la société continue de se développer rapidement dans d’autres régions comme le Moyen-Orient, car elle espère devenir rentable d’ici 2021.

En mars dernier, le service de VTC a annoncé son intention d’acquérir Careem, basé à Dubaï, après neuf mois de négociations entre les deux sociétés. Cette semaine, les régulateurs égyptiens ont donné leur feu vert à l’accord, qui est estimé à 3,1 milliards de dollars et devrait être conclu en janvier.

Careem dessert la grande région du Moyen-Orient, avec des marchés importants dont le Maroc, l’Égypte, la Jordanie, le Pakistan, l’Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis. De ce groupe, l’Égypte était l’un des plus importants pour l’accord en raison de sa grande population et également où l’accord se heurtait à des obstacles.

L’approbation réglementaire est venue avec quelques mises en garde, telles que le fait que Careem fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive d’Uber sous une marque indépendante et une équipe de direction.

En outre, Uber a dû prendre quelques engagements pour apaiser l’Autorité égyptienne de la concurrence, qui a analysé plus de 270 millions de trajets en VTC locaux et internationaux. Par exemple, Uber ne pourra pas augmenter les tarifs Uber X et Careem Go au-delà d’une limite imposée par l’ECA.

Uber devra également abandonner toutes les offres d’exclusivité, et les prix des courses ne pourra pas dépasser 2,5 fois les tarifs normaux lors de périodes de forte demande. Mais plus important encore, l’ECA a déclaré que la hausse des prix ne peut pas s’appliquer à plus de 30% de tous les trajets chaque année, et les concurrents auront accès à la cartographie et aux données de voyage d’Uber pour créer des conditions équitables.

Dans le même ordre d’idées, le co-fondateur et ancien PDG Travis Kalanick quittera le conseil d’administration d’Uber ce mois-ci après avoir vendu 2,5 milliards de dollars en actions.

La société est actuellement impliquée dans des conflits fiscaux avec l’État du New Jersey, mais se développe à nouveau après la fusion de son unité chinoise avec Didi Chuxing et de son unité russe avec Yandex.