Comment regarder en France la Ligue Des Champions pour la saison 2023/2024 ? Quel abonnement est nécessaire ? Voici la réponse.

La Ligue des Champions de l’UEFA est l’une des compétitions de football les plus prestigieuses au monde, attirant chaque année des millions de fans passionnés. En 2023, les supporters français auront de nombreuses options pour suivre leur équipe favorite en action, que ce soit sur leur télévision ou leur smartphone. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment regarder la Ligue des Champions en France en 2023, ainsi que les abonnements nécessaires pour ne rien manquer.

Ligue des Champions : Quel abonnement ?



En France, plusieurs options de diffusion permettent aux fans de suivre la Ligue des Champions :

1. Télévision : Les droits de diffusion en France sont généralement partagés entre deux principales chaînes : RMC Sport et Canal+. En 2023, il est fort probable que ces deux chaînes continuent à diffuser les matchs de la Ligue des Champions. Pour accéder aux matchs, vous devrez souscrire à un abonnement à l’une ou l’autre de ces chaînes.

RMC Sport : Cette chaîne a acquis une part importante des droits de diffusion de la Ligue des Champions en France ces dernières années. Pour regarder les matchs sur RMC Sport, vous devrez vous abonner à leur service et télécharger leur application sur votre smartphone pour regarder les matchs en streaming, en plus de pouvoir les regarder sur votre télévision.

: Cette chaîne a acquis une part importante des droits de diffusion de la Ligue des Champions en France ces dernières années. Pour regarder les matchs sur RMC Sport, vous devrez vous abonner à leur service et télécharger leur application sur votre smartphone pour regarder les matchs en streaming, en plus de pouvoir les regarder sur votre télévision. Canal+ : Canal+ est une autre option pour regarder la Ligue des Champions en France. Si vous êtes déjà abonné à Canal+, vous pourriez avoir accès aux matchs de la Ligue des Champions via leur service de streaming, Canal+ Sport. Assurez-vous de vérifier si les droits de diffusion sont inclus dans votre abonnement.

2. Streaming en Ligne : Outre les chaînes de télévision traditionnelles, de nombreuses plateformes de streaming proposent également la diffusion des matchs de la Ligue des Champions. En France, les plateformes comme BeIN SPORTS Connect et DAZN sont des options populaires pour les fans de football.

BeIN SPORTS Connect : Cette plateforme propose généralement une couverture complète de la compétition. Vous pouvez vous abonner directement à BeIN SPORTS Connect pour accéder à tous les matchs en streaming sur votre smartphone ou votre ordinateur.

: Cette plateforme propose généralement une couverture complète de la compétition. Vous pouvez vous abonner directement à BeIN SPORTS Connect pour accéder à tous les matchs en streaming sur votre smartphone ou votre ordinateur. DAZN : DAZN est une option relativement nouvelle en France, mais elle gagne en popularité en raison de sa couverture de divers événements sportifs, y compris la Ligue des Champions. Un abonnement DAZN vous permettra de regarder les matchs en direct sur votre smartphone.

3. Réseaux Sociaux et Applications Mobiles : Les médias sociaux et les applications mobiles des clubs de football sont également d’excellents moyens pour les fans de rester à jour avec les résultats. Suivre les comptes officiels des équipes et de l’UEFA sur des plateformes telles que Twitter, Facebook et Instagram peut vous permettre de recevoir des mises à jour en temps réel, des vidéos en direct et des moments forts.

Choisir le Meilleur Abonnement

Le choix de l’abonnement dépendra de vos préférences personnelles et de votre budget. Si vous souhaitez une couverture complète de la Ligue des Champions, opter pour un abonnement à RMC Sport, Canal+, BeIN SPORTS Connect ou DAZN peut être la meilleure option. Assurez-vous de vérifier les offres spéciales et les promotions qui pourraient être disponibles au moment où vous vous abonnez.

L’autre possibilité pour voir les matches est de se tourner vers les sites illégaux comme SportsBay, qui propose des liens en haute définition des matchs, avec des commentaires en français ou en langues étrangères.