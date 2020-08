Google fermera complètement Play Music en décembre

Google va fermer Play Music complètement en décembre, pour remplacer l’application par Youtube Music.

Le remplacement de Google pour Play Music était prévu depuis un certain temps maintenant, mais on ne savait pas quand la société retirerait officiellement son service de streaming musical de longue date. Dans un récent article de blog, le géant de la technologie a partagé une chronologie détaillée de la fermeture de la plateforme et a informé les utilisateurs des étapes nécessaires à suivre pour passer à YouTube Music.

Plus tard ce mois-ci, Google abandonnera la prise en charge du téléversement / téléchargement de musique sur Play Music via son application de bureau Music Manager et désactivera également les achats et les précommandes. Le streaming sera désactivé pour les utilisateurs de Nouvelle-Zélande et d’Afrique du Sud en septembre, suivi d’un arrêt global en octobre.

Les utilisateurs impatients de YouTube Music peuvent utiliser l’outil de transfert récemment publié par Google pour migrer leurs données depuis Play Music ou utiliser Google Takeout pour exporter du contenu pertinent. Alors que l’application et le site Web Play Music seront mis hors ligne en octobre, la société note que les playlists, les téléchargements, les achats, les mentions J’aime et d’autres données des utilisateurs seront conservés jusqu’en décembre pour être transférés vers YouTube Music, après quoi ils ne seront plus disponibles.

Les utilisateurs qui décident de ne pas migrer leur contenu vers YouTube Music verront leur abonnement annulé. Google dit également qu’il avertira ces utilisateurs à l’avance et les informera également avant qu’ils ne perdent l’accès à leur contenu Play Music.

Bien que de telles transitions ne soient pas toujours confortables, les intentions de Google avec Play Music étaient assez claires depuis un certain temps maintenant. L’année dernière, la société a commencé à pousser les fabricants de téléphones Android à précharger YouTube Music sur tous les nouveaux appareils Android 10 et a maintenant hâte de rivaliser avec Apple Music et Spotify avec une offre unique et ciblée.