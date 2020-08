Microsoft: le service de « Cloud Gaming » sera lancé le 15 septembre uniquement sur Android

La plateforme de jeux cloud de Microsoft sera lancé le 15 septembre et sera d’abord réservée aux appareils sous Android.

Microsoft a enfin fixé une date de lancement pour xCloud, ou plutôt, son service « cloud gaming ». La preview gratuite sera interrompue le 11 septembre avec la version payante (fournie avec Xbox Game Pass Ultimate) le 15 septembre pour 15 $ par mois.

Le mois dernier, le directeur de la division Xbox, Phil Spencer, a annoncé que Project xCloud serait lancé en septembre, bien que son nom serait modifié. Il semblerait donc que la société l’appelle simplement « cloud gaming » pour le moment, mais par souci de familiarité, nous allons continuer de l’appeler xCloud. Bien que le nom reste ambivalent, Microsoft a annoncé mardi que le service de streaming serait officiellement lancé le 15 septembre.

Malheureusement pour certains, xCloud arrive d’abord exclusivement sur les appareils Andriod. Microsoft a lancé l’aperçu iOS en février, soit quatre mois après le lancement de la version bêta d’Android. De plus, Microsoft a eu du mal avec les restrictions de l’App Store d’Apple, et le groupe TestFlight est beaucoup plus petit que le pool d’essai Android.

Bien que Microsoft n’ait aucune information sur le retard de la version iOS de xCloud, il est raisonnable de penser qu’il est retardé d’au moins quatre mois. Étant donné que le problème avec Apple est probablement sur son insistance à collecter 30% sur les achats intégrés, y compris les abonnements, une version payante iOS est probablement beaucoup plus éloignée.

« Notre ambition est de faire évoluer le cloud gaming via le Xbox Game Pass disponible sur tous les appareils, mais nous n’avons plus rien à partager pour le moment concernant iOS », a déclaré un porte-parole à The Verge.

En attendant, les utilisateurs d’Android peuvent s’inscrire à xCloud via un abonnement de 15 $ par mois à Xbox Game Pass Ultimate. À l’heure actuelle, les clients peuvent s’abonner à un essai d’Ultimate pour 1 $ le premier mois. Les utilisateurs actuels peuvent s’attendre à ce que leur essai gratuit se termine le 11 septembre. Les utilisateurs peuvent continuer avec le service avec seulement une interruption de quatre jours (peut-être moins) en s’abonnant à Ultimate avant le 15 septembre.