Un bénéficiaire inattendu du boom de l’IA : la petite nation insulaire d’Anguilla

Grâce à son domaine en .ai, la petite nation insulaire d’Anguilla tire profit du boom de l’IA à travers le monde.

Ce n’est un secret pour personne que de nombreuses personnes et entreprises s’enrichissent grâce au boom de l’IA. Mais parmi les sociétés comme Nvidia et OpenAI, il y a un bénéficiaire inattendu, Anguilla, un petit territoire britannique d’outre-mer. Et tout cela grâce au domaine de premier niveau national « .ai » dont il est responsable depuis les années 1990.

Anguilla, une île située dans les Caraïbes et peuplée d’environ 16 000 habitants, est responsable du code pays « .ai » et attribue des adresses Web avec ce domaine depuis 1995.

Compte tenu de l’explosion de l’IA cette année, le domaine de premier niveau .ai a suscité un énorme intérêt de la part des entreprises technologiques du secteur.

Bloomberg rapporte que certaines des startups d’intelligence artificielle qui se sont récemment emparées du domaine .ai incluent Stability.ai, X.ai et Character.ai d’Elon Musk. Le nombre total d’enregistrements se terminant par .ai a doublé l’année dernière pour atteindre 287 432, selon Vince Cate, qui gère le domaine .ai pour Anguilla. Cate estime que les frais d’enregistrement de domaine rapporteront 30 millions de dollars de revenus à l’île cette année.

La ruée vers les domaines .ai a commencé le 30 novembre, jour du lancement public de ChatGPT. La demande a culminé entre décembre et mars, mais elle s’est stabilisée depuis.

Comme pour les autres domaines, le prix d’un domaine .ai peut varier, mais les bureaux d’enregistrement comme GoDaddy ou NameCheap doivent payer à Anguilla un prix fixe de 140 $ par enregistrement de domaine .ai sur deux ans. Cela représente une hausse par rapport aux 120 dollars de la mi-avril, et le prix devrait encore augmenter.

Il y a beaucoup d’argent dans le secteur de l’IA, Microsoft a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI, donc 30 millions de dollars, ce n’est pas un chiffre énorme. Mais l’économie d’Anguilla repose avant tout sur le tourisme, un secteur qui a vraiment ressenti l’impact de la pandémie. Selon le Business Insider, le pays avait un PIB annuel de 288 millions de dollars en 2021, de sorte que le domaine .ai pourrait représenter environ 10 % de son produit intérieur total.

D’autres petits pays ont bénéficié de leurs indicatifs de pays. Tuvalu, un pays insulaire du Pacifique comptant 11 000 habitants, possède le domaine .tv, utilisé par plusieurs sites Web, dont Twitch. Le pays a gagné 7,1 millions de dollars grâce à la location du domaine en 2019, soit environ 8 % des revenus totaux du gouvernement.