Telegram : une première mise à jour pour cette année 2023

Telegram annonce la première mise à jour de l’année avec une traduction de chat entière, une fonctionnalité pour créer des photos de profil, et plus encore.

Telegram déploie maintenant sa première mise à jour de 2023 avec dix nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs gratuits peuvent profiter de certains d’entre eux, tandis que d’autres fonctions seront exclusives à ceux qui souscrivent à l’application. Les voici.



Création d’images de profil: cela vous permet de transformer rapidement n’importe quel autocollant ou emoji animé en une photo de profil pour vos comptes, groupes ou canaux.

Catégories des emoji: les autocollants et les emojis sont maintenant triés par des catégories dans le panneau. Cela vaut également la peine de choisir des réactions ou des statuts.

Utilisation du réseau: vous pouvez voir combien de données ont été utilisées par Telegram avec des graphiques en circulation détaillés pour les données Wi-Fi et mobiles. Avec cela, vous pouvez ajuster vos paramètres de chargement automatique en fonction de votre plan de données.



Sauvegarde automatique des médias entrant: vous pouvez contrôler lorsque les médias sont enregistrés automatiquement à votre galerie en fonction de sa taille, de son type et du chat qui a été reçu. Le menu prend également en charge les exceptions, vous ne pouvez donc enregistrer que ce que vous voulez.

Autorisation de médias granulaires: les administrateurs peuvent choisir si les membres du groupe peuvent envoyer neuf types de médias distincts. Ils peuvent également désactiver les messages texte pour créer des groupes multimédias uniquement.



Sélection de chat pour les bots: les développeurs de robots peuvent ajouter des boutons spéciaux qui aident les utilisateurs à sélectionner des groupes, des canaux ou des personnes qui répondent aux critères prédéfinis.

Re-Login avec Apple et Google ID: les utilisateurs enregistrés peuvent rapidement se connecter en utilisant leur ID Apple ou Google sans entrer d’un code SMS s’ils n’ont pas de mot de passe de vérification en 2 étapes.

Nouvelles emoji personnalisées: Telegram a également apporté dix nouveaux packs d’emoji personnalisés des artistes de la société

Nouvelles emoji interactives: les animateurs de Telegram ont ajouté une nouvelle version interactive de certains emoji. Vous devez les envoyer dans des chats 1 sur 1 pour voir les animations.

Fonctionnalités exclusives pour les abonnés Telegram

Les utilisateurs premium peuvent désormais traduire des chats, des groupes et des canaux entiers en temps réel en appuyant sur la barre de traduis en haut. Le menu Options vous permet de masquer la barre et le contrôle quelles langues sont traduites. De plus, tous les utilisateurs peuvent traduire des messages individuels en les sélectionnant et en tapant traduire.

Enfin et surtout, les utilisateurs peuvent économiser jusqu’à 40% sur leur abonnement Telegram Premium en pré-payant pour un an de fonctionnalités exclusives.

Telegram déploie gratuitement la dernière mise à jour pour les utilisateurs sur iOS et Android.