Telegram a gagné 70 millions nouveaux utilisateurs en 24h grâce à la panne de Facebook

Pendant que les services de Facebook étaient en panne, des millions d’utilisateurs ont migré vers des alternatives comme Telegram et Signal.

Ces derniers jours, nous avons été témoins de ce qui aurait pu être la plus grande panne de Facebook. WhatsApp, Instagram, Facebook et même le réseau interne de l’entreprise étaient en panne en raison d’un changement de configuration, ce qui a conduit de nombreuses personnes qui dépendent de ces applications à trouver des alternatives dans Telegram et Signal.

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a déclaré que Telegram avait enregistré plus de 70 millions de nouveaux utilisateurs le lundi 4 octobre, un record pour l’application de messagerie cryptée. Outre Telegram, certains utilisateurs de l’application de messagerie Facebook sont également passés à Signal, qui a signalé que « des millions » de nouveaux utilisateurs ont rejoint la plateforme le même jour.

« Le taux de croissance quotidien de Telegram a dépassé la norme d’un ordre de grandeur, et nous avons accueilli plus de 70 millions de réfugiés d’autres plateformes en une journée. Je suis fier de la façon dont notre équipe a géré la croissance sans précédent, car Telegram a continué à travailler parfaitement pour le vaste majorité de nos utilisateurs », a déclaré le PDG de Telegram. « Pour les nouveaux utilisateurs, j’aimerais dire ceci – bienvenue sur Telegram, la plus grande plate-forme de messagerie indépendante. Nous ne vous laisserons pas tomber quand d’autres le feront. »

Durov a ajouté que les utilisateurs des Amériques pourraient avoir » connu une vitesse plus lente que d’habitude » en raison du grand nombre d’utilisateurs simultanés entrant sur la plateforme. Les utilisateurs de Signal ont également rencontré des problèmes similaires, car certains ne pouvaient pas voir tous leurs contacts dans l’application.

Plus tôt cette année, Telegram et Signal ont également enregistré des pics d’enregistrements d’utilisateurs après que WhatsApp a partagé sa nouvelle politique de confidentialité, déclarant qu’il partagerait des données avec sa société mère. L’application de messagerie de Facebook a expliqué que la politique de confidentialité n’était pas si mauvaise, mais de nombreux utilisateurs ont quand même décidé de passer à d’autres plates-formes car ils estimaient que leur vie privée était en danger.

La dernière fois que Telegram a partagé ses chiffres, l’application comptait 500 millions de comptes actifs et avait été téléchargée plus d’un milliard de fois. Avec 70 millions de nouveaux utilisateurs, les deux chiffres ont dû augmenter proportionnellement.