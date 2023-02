Taxes importantes liées au Bitcoin

Vous vous interrogez sur les taxes relatives au Bitcoin ? Si c’est le cas, voici les principales taxes et questions relatives au Bitcoin et à la fiscalité.

Plus de dix ans après son lancement, la fiscalité du Bitcoin ImmediateEdge reste très ambiguë. Alors que la crypto-monnaie devait être un outil pour les transactions quotidiennes, elle n’a pas encore réussi à remplacer la monnaie fiduciaire. Entre-temps, elle a gagné en popularité auprès des traders et des spéculateurs qui cherchent à tirer parti de sa volatilité.

En 2014-21, l’Internal Revenue Service (IRS) a examiné les transactions en Bitcoins. Selon l’organisme, le gouvernement traitera les crypto-monnaies comme des biens immobiliers ou comme un actif. Pour vérifier si le contribuable a effectué des transactions en Bitcoins pendant l’année fiscale concernée, l’IRS a commencé à poser une question sur son formulaire 1040 en 2019.

Les actifs sont soumis à diverses taxes en fonction du type de transaction. Mais il existe plusieurs exceptions en raison des caractéristiques et des applications distinctives du Bitcoin. Lisez la suite pour en savoir plus sur la fiscalité du Bitcoin.

Questions fréquemment posées sur le Bitcoin et la fiscalité

Les individus ont associé le Bitcoin à d’importantes monnaies mondiales comme le dollar américain et l’euro, et il est coté en bourse. Lorsqu’il a déclaré que les transactions et les investissements utilisant des Bitcoins ne pouvaient pas être criminels, le Trésor américain a reconnu l’importance croissante de la monnaie numérique.Voici quelques réponses critiques aux questions sur les taxes liées aux Bitcoins.

Les transactions en Bitcoin nécessitent-elles le paiement de taxes ?

La réponse à cette question est, en résumé, oui. Les ramifications fiscales du Bitcoin sont rendues évidentes par sa classification en tant qu’actif. L’IRS exige des contribuables qu’ils divulguent toutes les transactions en Bitcoins, quelle que soit leur taille. Chaque contribuable américain doit enregistrer tous les achats, ventes, investissements et autres activités liées aux Bitcoins. Plus de 10 000 personnes que l’IRS soupçonnait « d’avoir peut-être omis de déclarer des revenus et de payer l’impôt correspondant à des transactions en monnaie virtuelle ou de ne pas avoir divulgué correctement leurs transactions » ont reçu des lettres d’avertissement en juillet 2019. Il a déclaré que le fait de ne pas déclarer les revenus avec exactitude pouvait entraîner des amendes, des intérêts ou d’éventuelles poursuites judiciaires.

Si je mine des Bitcoins, dois-je payer des impôts ?

Oui. Le minage de crypto-monnaies est un événement imposable. Le prix de la pièce au moment où vous l’avez miné détermine sa juste valeur marchande ou son prix de revient. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez réduire vos dépenses professionnelles pour les outils et fournitures de minage. Selon que vous ayez miné la crypto-monnaie pour votre bénéfice personnel ou individuel, ces déductions prennent différentes formes. Si vous êtes propriétaire d’une société de minage, vous pouvez demander ces déductions pour réduire votre impôt à payer. En revanche, vous ne pouvez pas demander ces déductions si vous avez miné les crypto-monnaies à votre profit.

Dois-je payer des impôts lorsque je passe d’une crypto-monnaie à une autre ?

Certains ont suggéré que la section 1031 de l’Internal Revenue Code devrait classer la conversion d’une crypto-monnaie à une autre, par exemple du Bitcoin à l’Ether, comme un transfert de même nature. Selon l’IRS, vous pouvez reporter le paiement de l’impôt sur le revenu sur certains achats. Plusieurs investisseurs ont utilisé cette clause au début du trading de crypto-monnaies pour retarder la réception de leurs bénéfices de trading.

Cependant, l’IRS a déterminé que ces transferts ne remplissent pas les conditions d’un échange en nature au titre de la section 1031 dans un mémorandum du bureau du chef du contentieux publié le 18 juin 2021. En outre, le Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) de 2017 a interdit les transferts en nature en dehors des achats de biens immobiliers, mettant ainsi fin à cette pratique.

Quels sont les effets du don, de la réception ou de l’héritage de Bitcoins sur les impôts ?

Les dons effectués en crypto-monnaies sont traités de la même manière que ceux effectués en espèces. Ils sont donc déduits des impôts. Un évaluateur déterminera sa juste valeur marchande en fonction du cours actuel de la pièce. Le gain de prix n’est pas soumis à l’imposition du donateur. Les dons de Bitcoins inférieurs à 15 000 dollars ne sont pas des dons aux fins de l’impôt sur le revenu. Le coût de base d’un don de crypto-monnaies supérieur à 15 000 dollars reste le même pour le donateur et le bénéficiaire. C’est-à-dire si le bénéficiaire décide de vendre le cadeau. Les actifs cryptographiques transmis par héritage sont traités de la même manière que les actifs ordinaires, ce qui signifie que les mêmes lois successorales s’y appliquent.