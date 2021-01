Des images de drone de la Gigafactory de Berlin publiées par Elon Musk

Elon Musk a publié des images de drone de la Gigafactory de Berlin alors que la construction de dernière est presque terminée.

La Gigafactory de Tesla à Berlin a rencontré des problèmes lors de sa construction, mais la fin semble être en vue. Le PDG Elon Musk a tweeté une vidéo de drone montrant les bâtiments enneigés, qui fabriqueront la Model Y pour l’Europe, alors qu’il est presque terminé.

Situé dans le Brandebourg, à environ 32 Km au sud-est de Berlin, le site de 92 hectares est si grand qu’il semble assez plat dans la vidéo, bien que Musk note qu’il mesure en fait jusqu’à 5 étages.

Snow falling on Giga Berlin pic.twitter.com/eTXMtYp8hG — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2021

La Gigafactory créera 10 000 emplois et produira 500 000 voitures par an, selon Musk. La plus grande usine de batteries au monde devrait également être construite sur place.

Tout le monde n’est pas content de l’usine. Comme le rapporte le Guardian, un groupe d’habitants fait campagne pour arrêter la construction, qui a déjà vu une centaine d’hectares de pins abattus et 86 hectares supplémentaires devraient suivre.

Un tribunal avait ordonné à Tesla de suspendre les travaux sur les allégations de l’Union allemande pour la protection de la nature (NABU) selon lesquelles il détruisait l’habitat du lézard des sables et du serpent lisse européen, deux espèces protégées vivant dans les bois.

Tesla a également le problème d’un acompte versé à l’agence locale de l’environnement de 100 millions d’euros (122,7 millions de dollars) pour couvrir d’éventuels coûts d’assainissement. Les avocats d’entreprise ont toutefois déposé une demande de prolongation du délai de paiement.

Au total, 360 objections à la Gigafactory ont été déposées, mais les autorités ont dit à Musk qu’il pouvait poursuivre le projet, mais à ses propres risques. Teslarati écrit que les récentes poursuites ont fini par accélérer le processus d’approbation du site.

En réponse aux protestations environnementales, Tesla a promis de planter trois fois plus d’arbres qu’il n’en abat et de construire des clôtures pour protéger les lézards et les serpents.