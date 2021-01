Apple devrait lancer des AirTags, un appareil AR et de nouveaux Mac cette année

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple devrait lancer en 2021 les AirTags, un dispositif de réalité augmentée et d’autres Mac.

Apple se prépare pour une année 2021 chargée selon un analyste renommé de Cupertino. Si tout se passe comme prévu, nous pourrions assister à l’arrivée du tracker AirTag et d’un casque de réalité augmentée (AR), ainsi que de nouveaux Mac dotés de silicium personnalisé à base d’Arm.

Ming-Chi Kuo de TF International Securities a déclaré dans une récente note de recherche consultée par MacRumors que les AirTags d’Apple, qui font l’objet de rumeurs depuis un moment, seraient enfin lancés cette année. Le tracker polyvalent devait à l’origine être lancé à la fin de l’année dernière après une longue période d’attente, mais l’annonce a finalement été retardée.

À l’époque, le leaker Apple Jon Prosser avait déclaré que l’annonce était reportée à mars 2021.

Kuo a également déclaré qu’Apple préparait un appareil de réalité augmentée pour 2021. La forme que prendra ce produit n’est pas connue, bien que nous ayons entendu des rumeurs sur un casque et des lunettes AR. Tim Cook a confirmé l’intérêt d’Apple pour la technologie en 2016 et la firme de Cupertino a depuis intégré certaines fonctionnalités dans les derniers iPhone et iPad.

Ce n’est pas tout. Kuo a aussi indiqué qu’il s’attend à ce que les nouveaux AirPod soient dévoilés cette année en plus des nouveaux Mac dotés de silicium Apple personnalisé. Cette dernière précision n’est certainement pas une surprise étant donné qu’Apple a déclaré en juin dernier que la transition complète vers le matériel Arm prendrait environ deux ans.

Certains des nouveaux produits pourraient également comporter une technologie d’affichage mini LED, qui offrirait des couleurs plus riches et un contraste amélioré, entre autres avantages.