Code Promo sur Pokémon GO : Janvier 2021

Pokémon GO propose une fois de plus un code promo à durée limitée pour ceux qui veulent des objets gratuits ce mois-ci.

Pokémon GO a offert de nombreux articles et contenus gratuits aux joueurs de différentes manières tout au long de la vie du jeu. Certains d’entre eux ne sont disponibles que via des codes promotionnels spéciaux qui ne peuvent être utilisés que pendant une durée limitée avant leur expiration.

Avec la nouvelle année, il y a beaucoup plus à l’horizon pour Pokémon GO. Au fil de l’année, d’autres codes promotionnels seront probablement mis à disposition avec de nombreux prix différents qui attendent les joueurs dans ce futur.

Pour le moment, il n’y a qu’un seul code promotionnel actif disponible dans Pokémon GO à partir de janvier 2021.

Afin de saisir un code promotionnel pour Pokémon GO, les joueurs devront accéder au menu de la boutique en jeu. À partir de là, les joueurs devront faire défiler jusqu’au bas du menu où ils trouveront la fenêtre de code promotionnel dans laquelle ils pourront soit le saisir, soit coller un code promotionnel.

La disponibilité limitée de ces codes incite également les joueurs à partager les codes promotionnels qu’ils rencontrent avec des amis. De cette façon, plus de gens auront la possibilité de profiter des articles spéciaux offerts par ces codes.

Codes Pokémon Go (janvier 2021)

Verizon Cosmetic Code – LRQEV2VZ59UDA