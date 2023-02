SpaceX empêche l’Ukraine d’utiliser le service Starlink pour contrôler les drones

SpaceX a pris des mesures afin de limiter l’utilisation par l’Ukraine de son service à des fins militaires.

La relation étroite entre SpaceX et l’Ukraine pourrait être tendue après que la société ait limité la capacité du pays à utiliser le service satellite Starlink à des fins militaires offensives. Cette décision fait suite à des informations selon lesquelles l’Ukraine utilise Starlink pour contrôler des drones.

SpaceX a fourni plus de 25 000 terminaux Starlink à l’Ukraine et les a entretenus depuis le début de la guerre, aidant à maintenir l’infrastructure critique du pays et ses citoyens en ligne alors que la Russie poursuit son assaut.

Mais l’Ukraine aurait utilisé Starlink dans sa poussée offensive contre l’armée russe, notamment pour cibler des ennemis avec des drones, une violation des politiques de SpaceX.

S’exprimant lors d’une conférence à Washington, D.C. mercredi (via Reuters), le président et chef de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré que Starlink n’avait jamais été conçu pour être utilisé pour des armes.

« Cependant, les Ukrainiens l’ont exploité de manière non intentionnelle et ne faisant partie d’aucun accord », a-t-elle déclaré, faisant référence à des informations selon lesquelles Starlink aurait été utilisé pour contrôler les drones ukrainiens. « Il y a des choses que nous pouvons faire pour limiter leur capacité à faire cela [contrôler les drones] », a-t-elle dit, « Il y a des choses que nous pouvons faire et que nous avons faites. »

A year of 🇺🇦 resistance & companies have to decide:

-Either they are on the side of 🇺🇦 & the right to freedom, and don’t seek ways to do harm.

-Or they are on RF’s side & its "right" to kill & seize territories.#SpaceX (Starlink) & Mrs. #Shotwell should choose a specific option — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 9, 2023

Shotwell n’a jamais révélé les mesures prises par SpaceX pour empêcher l’Ukraine d’utiliser Starlink pour des attaques militaires. Elle a souligné que le service pouvait être utilisé pour les communications militaires, mais qu’il n’était jamais destiné à des fins offensives.

En octobre, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que la société ne pouvait pas financer indéfiniment Starlink en Ukraine, bien que d’autres gouvernements partagent les coûts d’équipement et de maintenance. La société a estimé que les coûts pourraient atteindre près de 380 millions de dollars au cours des 12 mois suivants, et elle voulait que le gouvernement américain paie pour les terminaux supplémentaires et les coûts de service continus.

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

Ce n’était que quelques jours avant que Musk ne fasse marche arrière et promette que SpaceX financerait l’Ukraine « indéfiniment », bien que le milliardaire ait récemment tweeté que toutes les actions possibles qu’il prend avec l’Ukraine conduiraient à des critiques.

La Russie a averti l’année dernière que les satellites SpaceX pourraient devenir une « cible légitime ». Le pays a tenté de brouiller les signaux Starlink en Ukraine, ce qui, selon Musk, a conduit l’entreprise à améliorer la sécurité du logiciel du service.

Musk était auparavant impliqué dans une guerre des mots avec l’ancien chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, conduisant à un tweet du patron de Tesla sur la mort dans des circonstances mystérieuses.