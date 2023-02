Ce que l’essor du Bitcoin signifie pour le e-commerce

Vous vous demandez ce que la croissance du Bitcoin signifie pour le e-commerce ? Si oui, voici précisément ce que la hausse du Bitcoin signifie pour le e-commerce.

Le sujet des crypto-monnaies est célèbre à l'intérieur et à l'extérieur du monde de la finance. Quel que soit votre secteur, même si vous n'êtes pas familier avec les crypto-monnaies, vous en avez entendu parler.

Qu’est-ce que le Bitcoin précisément ?

La cryptographie protège le Bitcoin, un système de paiement numérique ou virtuel qu’il est pratiquement impossible de contrefaire. Tout le monde peut envoyer ou recevoir de l’argent par le biais de ce réseau peer-to-peer en utilisant des portefeuilles numériques ou des bourses comme Coinbase.

Les crypto-monnaies peuvent contourner les banques pour vérifier les paiements car elles n’appartiennent pas à un système financier traditionnel, décentralisant les transactions et donnant aux individus le contrôle sur celles-ci. La popularité des crypto-monnaies est montée en flèche au cours des dix dernières années. Cinq millions de personnes dans le monde ont utilisé des crypto-monnaies à identité vérifiée en 2016.

De plus, il ne s’agit pas seulement d’utilisateurs spécifiques. Plusieurs grands noms, dont Microsoft, Home Depot, Whole Foods et Tesla, ont déclaré qu’ils acceptaient désormais les crypto-monnaies dans leurs boutiques en ligne.

Les entreprises utilisant des plateformes de e-commerce ne sont pas loin derrière. En janvier 2022, Crypto slate estime que la capitalisation boursière des crypto-monnaies, pièces et jetons liés au e-commerce s’élève à plus de 271 millions de dollars. Bien que les individus décrivent parfois le Bitcoin comme la monnaie du futur, il s’avère également être une monnaie utilisable dans le présent.

D’où vient le Bitcoin ?

La première crypto-monnaie a été le Bitcoin, introduit en 2008 par Satoshi Nakamoto, un individu dont l’identité est inconnue, mais les individus pensent qu’il s’agit d’un pseudonyme.

La volonté de disposer d’un mode de paiement décentralisé distinct de la monnaie fiduciaire et des institutions financières gouvernementales a donné naissance au concept de crypto-monnaie. À mesure que d’autres entreprises ont commencé à créer leur crypto-monnaie, la reconnaissance et l’acceptation du Bitcoin ont augmenté. En février 2022, on comptait plus de 17 500 crypto-monnaies différentes.

La blockchain

Une blockchain est une méthode de stockage de données difficiles ou impossibles à modifier, à pirater ou à falsifier. Son composant fondamental est un registre numérique distribué, partagé et immuable des transactions. Les transactions sont enregistrées dans chaque bloc de la chaîne et ajoutées à la base de données de chaque participant chaque fois qu’une nouvelle transaction a lieu.

Les chaînes de blocs stockent les données dans des blocs reliés par cryptographie, ce qui les distingue des bases de données traditionnelles. Les blockchains se divisent en deux catégories : publiques/sans autorisation et privées. Tout le monde peut participer aux blockchains publiques comme le Bitcoin ou l’Ethereum.

Avantages de l’utilisation des crypto-monnaies

Un marché plus vaste

Vous pouvez accéder à un tout nouveau marché de consommateurs férus de technologie et avant-gardistes en acceptant les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Ces personnes ont déjà développé une communauté mondiale au sein de l'industrie de la crypto-monnaie.

Vous pouvez accéder et observer des marchés plus importants en choisissant de payer par le biais d’un portefeuille numérique, d’une transaction ou d’une plateforme de carte de crédit, tout en attirant des clients dans le monde entier.

Réduction des coûts de transaction

Les entreprises qui acceptent les cartes de crédit et les applications de paiement comme Stripe ou Square facturent souvent des frais de transaction sur chaque opération, qui varient de 3 à 5%. Ces frais font fréquemment partie des prix pratiqués sur les sites de e-commerce.

Les frais de transaction pour les transactions en crypto-monnaies sont souvent absents ; s’ils le sont, ils ne dépassent pas 1%, ce qui en fait un contraste rafraîchissant avec les transactions financières traditionnelles.

Anonymat

Les adresses cryptées des portefeuilles permettent aux paiements en crypto-monnaies de laisser les utilisateurs effectuer des achats de manière anonyme. Les clients peuvent effectuer des achats tout en restant anonymes en dissimulant leurs informations d’identification.

Réduction des débits compensatoires et des fraudes

La technologie blockchain qui sous-tend les crypto-monnaies permet de réduire la fraude. Avec les transactions en Bitcoins, le transfert d’argent est instantané entre les parties. Il est impossible de l’annuler, de le rembourser ou de le falsifier, ce qui réduit la possibilité de rétrofacturations ou de retours frauduleux.

Derniers mots

Les crypto-monnaies posent certains problèmes, et il n’est pas certain qu’elles soient un jour aussi viables et durables que les monnaies fiduciaires qui ont défini les économies mondiales. Cependant, alors que le monde de la finance continue de se transformer en monnaie numérique, le Bitcoin offre une méthode aux entreprises tournées vers l’avenir pour rester pertinentes et préserver l’avant-gardisme.

Il ne faudrait pas longtemps pour que les crypto-monnaies commencent à supplanter les méthodes de paiement en ligne plus établies comme les cartes de crédit ou les plateformes bancaires dans le e-commerce. Même si les crypto-monnaies n’atteignent jamais ce niveau, disposer d’une option de paiement différente ne peut qu’accroître votre marché et votre clientèle potentiels.