L’Arabie saoudite a condamné deux administrateurs de Wikipédia dans le but de contrôler le contenu du site Web

L’Arabie saoudite a condamné deux administrateurs de l’encyclopédie participative en ligne Wikipédia à de lourdes peines de prison.

L’Arabie saoudite a condamné deux administrateurs seniors de Wikipédia pour quatre décennies au total après avoir infiltré les rangs supérieurs du site Web dans la région dans le but de prendre le contrôle du contenu de l’encyclopédie en ligne.

Une enquête menée par l’organisme parent Wikimedia a découvert que le gouvernement saoudien avait déployé un certain nombre de ses citoyens, certains d’entre eux par la force, pour agir en tant qu’agents dans l’infiltration de Wikipédia. « L’enquête de Wikimedia a révélé que le gouvernement saoudien avait infiltré les plus hauts gradés de l’équipe de Wikipédia dans la région », ont déclaré Democracy for the Arab World Now (Dawn) et Smex, basé à Beyrouth, dans un communiqué conjoint.

Dawn, basée à Washington, a été fondée par Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien qui a publiquement critiqué le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman et sa politique. Il a été assassiné par une équipe d’agents saoudiens au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul en octobre 2018, un assassinat qui aurait été ordonné par le prince.

Wikimedia, qui a ouvert l’enquête en janvier dernier, a déclaré qu’il « était en mesure de confirmer que plusieurs utilisateurs ayant des liens étroits avec des parties externes éditaient la plate-forme de manière coordonnée pour faire avancer l’objectif de ces parties », une référence aux citoyens saoudiens agissant à à la demande du gouvernement du royaume.

Les deux administrateurs bénévoles de haut rang, Oussama Khalid et Ziyad al-Sofiani, qui pouvaient éditer des pages Wikipédia entièrement protégées ont été arrêtés le même jour en septembre 2020. Khalid a été condamné à 32 ans de prison, tandis que Sofiani a été condamné à huit ans.

« Les arrestations d’Oussama Khalid et de Ziyad al-Sofiani d’une part, et l’infiltration de Wikipédia d’autre part, montrent un aspect horrifiant de la façon dont le gouvernement saoudien veut contrôler le récit et Wikipédia », a déclaré Abdullah Alaoudh, directeur de recherche de Dawn. pour le Golfe, a déclaré à l’AFP.

La nouvelle survient un mois seulement après que Wikimedia a annoncé des interdictions mondiales pour 16 utilisateurs « qui s’engageaient dans l’édition de conflits d’intérêts sur des projets Wikipédia dans la région Mena [Moyen-Orient et Afrique du Nord] ».

Mi-décembre, l’ancien responsable de Twitter Ahmad Abouammo, double citoyen américano-libanais, a été reconnu coupable d’avoir agi en tant qu’agent pour l’Arabie saoudite. Il a été condamné à 42 mois de prison fédérale et condamné à payer 242 000 $ pour couvrir le coût des pots-de-vin qu’il a reçus pour ses actions. Abouammo et un autre employé de Twitter, Ali Alzabarah, recherché par le FBI, ont été accusés d’avoir été enrôlés par des responsables saoudiens entre fin 2014 et début 2015 pour obtenir des informations privées sur des comptes critiquant le régime saoudien.

L’Arabie saoudite a modifié ses lois antiterroristes en 2017 pour ajouter la dissidence comme un crime. Insulter le roi et le prince héritier peut entraîner une peine de dix ans de prison, tandis que ceux qui se livrent à « d’autres actes de terrorisme » peuvent être condamnés à la peine de mort.