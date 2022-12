Ces petits détails qui vous font comprendre si un casino en ligne québécois est fiable ou non

Vous désirez vous inscrire sur un casino en ligne québécois mais voulez être sûr d’avoir affaire à une interface fiable? Découvrez ici 5 signes qui ne trompent pas concernant le niveau de sécurité!

Contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, la pratique des jeux de hasard sur internet n’est pas strictement encadrée par les autorités chez nous. Avant de jouer au casino au Québec , il faut donc s’assurer que les sites de gaming soient bien sécurisés. Pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur des guides spécialisés dans ce secteur, comme celui accessible via le lien ci-dessus. En complément, nous avons toutefois voulu partager avec vous quelques conseils qui vous permettront de discerner les casinos québécois fiables de ceux à éviter. Voici 5 signes qui ne trompent pas en matière de sécurité !

Le logo de la licence ainsi que le numéro d’obtention figurent en bas du site

Les casinos en ligne qui ont mis en place tout un tas d’outils et fonctionnalités visant à protéger leurs joueurs font généralement approuver leurs efforts auprès d’une entité officielle spécialisée dans les audits.

Ces dernières vérifient que toutes les exigences en termes de fiabilité soient bien respectées puis remettent au casino une licence. Lorsque cette attestation leur est octroyée, les sites de gaming font figurer le logo de l’entité en question en bas de leur site et communiquent aussi le numéro de référence – afin que les utilisateurs puissent vérifier la véracité des propos de la maison de jeux. Les licences les plus fiables sont celles remises par :

La Curaçao Gaming Commission

La Kahnawake Gaming Commission ;

La United Kingdom Gaming Commission ;

La Gambling Commission de Gibraltar.

Les Termes et Conditions sont claires et précises

Lorsqu’un site de gaming en ligne ne joue pas cartes sur table, cela se voit généralement en jetant un coup d’œil du côté des Termes et Conditions. Si ces dernières sont rédigées de façon bâclée et confuse et que les informations contenues ne sont pas claires, vous savez alors qu’il vous faut passer votre chemin.

Un bon casino en ligne québécois commencera tout d’abord par proposer à ses clients francophones une traduction officielle en français des T&C. De plus, chaque aspect sera clairement traité. Enfin, après vous être penché sur la forme, intéressez-vous aussi au fond et assurez-vous qu’aucune clause ne soit abusive à vos yeux.

Vos transactions sont sécurisées par des technologies ayant fait leurs preuves

Comme tous les sites internet proposant de réaliser des paiements en ligne, les casinos doivent limiter autant que possible le risque de piratage . Pour cela, les transactions doivent s’appuyer sur des technologies de pointe en matière de cryptage des données. Généralement, la technologie SSL 128 bit doit être de rigueur.

Pour comprendre si cela est bien le cas sur l’interface que vous convoitez, vous pouvez regarder si un logo figure en bas du site, vous pouvez lire la page dédiée à la sécurité (si l’opérateur en a rédigé une) ou bien vous pouvez vous rendre sur la page de dépôt et vous assurer qu’un cadenas soit bien présent dans l’URL et que l’interface de paiement soit sécurisée.

Un service client est joignable en direct et répond de façon rapide

Autre élément qui ne trompe pas : la facilité avec laquelle il est possible de contacter le service clientèle. Evitez à tout prix les casinos en ligne du Québec qui ne proposent un support que via email, car vous voudrez surement parfois gérer vos problèmes en direct.

Optez donc toujours pour un opérateur disposant d’un service de clavardage en direct ou d’une ligne téléphonique. Privilégiez également les casinos qui vous offrent de discuter en français avec les conseillers, et non pas uniquement en anglais.