Un guide pour ajouter des Bitcoins à votre compte de retraite

Vous envisagez d’avoir des Bitcoins sur votre compte de retraite ? Si oui, voici un guide pour ajouter des crypto-monnaies à votre plan de retraite.

Les comptes de retraite conventionnels ont des limites réglementaires. Ils sont difficiles d'accès pour certaines personnes et nécessitent de longs engagements. En revanche, les investisseurs en Bitcoins ont réalisé des rendements phénoménaux, qui ont suscité l'intérêt de nombreuses personnes. Ces rendements ont particulièrement attiré les personnes à la recherche de moyens alternatifs pour financer leurs comptes de retraite.

Par conséquent, certaines personnes recherchent des comptes de retraite qui acceptent les crypto-monnaies. Les fournisseurs de plans de retraite et les courtiers ont réagi en proposant des plans alternatifs dans lesquels les titulaires de comptes peuvent ajouter des Bitcoins. Mais avant de vous précipiter pour ouvrir de tels comptes de retraite, vous devez savoir certaines choses.

Considérations vitales

Les investisseurs ne doivent pas se précipiter pour ajouter des actifs cryptographiques ou du Bitcoin à leurs plans 401k. Ils doivent plutôt s’assurer que s’ils ajoutent des crypto-monnaies à leurs comptes de retraite, cela correspond à leurs objectifs financiers à long terme.

Si vous avez un horizon de dix ans, vous pouvez acheter du Bitcoin. Cependant, de nombreux experts recommandent d'adopter une approche globale des crypto-actifs plutôt que de chronométrer un marché volatile.

En outre, les investisseurs ont besoin d’une raison apparente d’acheter du Bitcoin au lieu de le laisser les attirer par une baisse de prix. Parmi les raisons d’ajouter cette crypto-monnaie à un compte de retraite, on peut citer le stockage de la valeur et le fait de la considérer comme un actif non corrélé dont le taux d’adoption augmente.

Étapes à suivre pour ajouter des Bitcoins à votre compte de retraite

Vous pouvez ajouter des Bitcoins à un compte de retraite en suivant ces étapes simples.

Trouver un IRA favorable aux Bitcoins

L’IRS n’autorise pas les individus à placer des biens comme des obligations ou des titres sur leurs comptes de retraite. Mais vous pouvez utiliser les fonds de votre compte de retraite pour acheter le bien et le conserver. Selon l’Internal Revenue Service, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont des biens du point de vue fiscal. Ainsi, vous pouvez ajouter le Bitcoin à votre IRA si le service l’achète et le conserve.

Cependant, le défi est de trouver une entreprise qui vous permet d’utiliser vos fonds pour acheter la crypto et la placer sur votre compte. Cela signifie que vous devez trouver une entreprise qui vous permet d’ajouter des crypto-monnaies à un IRA autogéré, ce qui vous permet de contrôler totalement ce que vous avez sur votre compte.

Financer l’IRA

Vous avez plusieurs options pour financer votre IRA Bitcoin. Par exemple, vous pouvez utiliser la méthode habituelle pour cotiser, comme les dépôts directs, les chèques ou les espèces, en veillant à ne pas dépasser la limite. À partir de 2022, la limite annuelle sera comprise entre 6 000 et 7 000 dollars pour les personnes de plus de 50 ans.

En outre, un plan parrainé par l’employeur vous permet de le transférer dans votre Rollover IRA, ce qui autorise les crypto-monnaies. Ce transfert vous permet de conserver le statut de report d’impôt des fonds de votre compte. De même, vous pouvez transférer le compte de retraite dans un IRA favorable aux crypto-monnaies.

Acheter des crypto-monnaies avec l’IRA

Après avoir alimenté votre compte, commencez à trader des Bitcoins avec vos fonds. Lorsque vous tradez des Bitcoins, tenez compte des frais d’échange et de transaction de la blockchain. En effet, ils peuvent saigner le capital du compte si vous devenez un trader actif de Bitcoin.

Vérifiez également les frais de la société IRA lorsque vous tradez des crypto-monnaies. En outre, vérifiez les frais de transaction, les frais annuels et les frais de stockage.

Réflexions finales

Comme tout autre investissement, l’IRA Bitcoin comporte des risques. En outre, les réglementations relatives aux sociétés à responsabilité limitée IRA, à l’ajout de crypto-monnaies à l’IRA et au stockage de Bitcoins sont complexes et susceptibles d’évoluer. Par conséquent, il est sage de consulter un conseiller financier ou un expert avant d’ajouter des Bitcoins à votre compte de retraite. N’oubliez jamais que les crypto-monnaies présentent des risques uniques et supplémentaires car elles sont relativement nouvelles et différentes des autres actifs. En outre, les individus n’ont pas encore déterminé le rôle des crypto-monnaies dans le monde financier. Ainsi, les crypto-monnaies sont en phase de découverte des prix, ce qui aggrave leur risque global sur le marché.