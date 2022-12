Supergooal – Pari et fichier apk à télécharger sur le mobile

L’application mobile est un outil pour ceux qui n’imaginent pas leur vie sans paris et préfèrent bouger sans quitter le jeu.

Nos smartphones sont très encrés dans notre vie de tous les jours, ils sont largement utilisés pour le divertissement. Moi j’ai l’impression qu’ils perdent même leur fonction primaire de faire les appels. Ton smartphone est maintenant ta source d’amusements.

Les bookmakers ont très vite répondu aux éxigences des joueurs et ils ont conçu des applications mobiles qui ont pour but d’assurer le fonctionnement correcte des paris via le téléphone. Grâce à ses programmes, on est toujours connectés et on peut regarder comment évoluent nos paris.

Supergooal apk

La première question qu’on se pose quand on a envie d’installer une app, c’est où trouver le fichier apk ? J’y réponds ! Le fichier d’installation se trouve :

sur ce site-là https://parissportif-24.com/supergooal-apk/

dans les magasins d’applications comme Google Play ou App Store mais je n’ai jamais essayé de chercher

disponible sur le site officiel du bookmaker.

Si vous suivez ces liens, vous démarrez le téléchargement de apk gratuit qu’il faut télécharger si on veut avoir connection à Supergooal via le téléphone.

Retenez bien qu’il est gratuit, ne payez pas aux escrocs. En plus, si vous téléchargez des sources inconnues, on peut voler vos données personnelles. Soyez prudent !

Le design ressemble beaucoup au design du site : mêmes couleurs, mêmes principes de navigation.

Mais le plus grand avantage du programme c’est que vous restez toujours en ligne peu importe où vous êtes. Vous devez seulement avoir la connection internet stable.

Supergooal en direct

Ce type de paris est largement proposé par la plupart de sociétés de paris. Il s’agit de la possibilité de parier pendant le match ou la rencontre.

La différence entre le pari Supergooal en direct (ou live) et le pari en avant-match c’est que les cotes changent en fonction de la situation sur le terrain donc les directs sont plus risqués. Mais aussi plus captivants parce qu’ils permettent de manifester son expértise et son sens du stratège.

Je vous conseille de ne pas vous laisser emporter par les émotions. Quand vous regarder un match, vous êtes ému et cela peut influencer négativement vos prévisions et par conséquent vous risquez de rater le pari.

Personnellement, j’ai trouvé un autre point fort des directs : vous apprenez l’issue de votre pari tout de suite après la fin de la rencontre et vous recevez les gains.

Chez Supergooal la section live est accessible via l’application mobile. La couverture des matchs semble exhaustive. On parie en ligne sur les sports populaires comme :

football, football américain, formule 1 tennis arts martiaux, boxe et autres.

À chaque discipline sportive on peut miser sur des événements différents, par exemple au foot on mise sur la victoire de son équipe favorite, sur le nombre de buts marqués à la mi-temps ou à la fin du match. Et il y a pas mal d’autres formules.

Mais je souligne encore une fois que de bonnes compétences sont indispensables si vous voulez réussir le pari live.

Supergooal inscription

Télécharger et installer Supergooal apk c’est le premier pas vers vos jeux favoris via le téléphone portable.

Le deuxième pas c’est de s’inscrire car le profil de joueur est obligatoire. Bien sûr si vous avez déjà votre profil, vous mettez vos données et vous y accéder facilement.

Ceux qui utilisent Supergooal pour la première fois doivent effectuer la procédure d’inscription :

ouvrir l’onglet « S’inscrire », remplir l’enquête :

nom,

prénom,

date de naissance,

numéro de portable,

émail,

adresse de résidence (pays, ville),

confirmer la lecture des règles générales d’utilisation, confirmer la création du compre via le lien qui arrive à votre émail.

Supergooal types de paris

Formules de paris sont les mêmes pour les directs et les avants-match. J’ai essayé de systématiser :

gagnant on doit prédire quelle équipe ou quel sportifs remporte la victoire; on peut le placer à chaque sport handicap on doit prédire quelle équipe ou quel sportifs remporte la victoire; l’handicap signifie des points / buts / sets accordés à une équipe ou un sportif nombre de buts ou points on doit prévoir le nombre de buts ou points

Il y a aussi des paris sur esports et spéciaux : la vie de stars, les événements politiques ou économiques.

Conclusion

Je conseille définitivement d’installer Supergooal apk – une application mobile moderne qui suit les dernières tendances de jeux. Elle est plurifonctionnelle, économise le trafic et la batterie, possède un design agréable. La navigation est simple, moyens de dépôt et retrait sont les mêmes que via le site. Donc si vous cherchez une alternative décente au site, installez cette application.