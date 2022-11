Une nouvelle étude révèle que les piratages basés sur des mots de passe ont augmenté de 74 % au cours de l’année dernière.

Les cybercriminels d’aujourd’hui utilisent une multitude de méthodes pour compromettre les systèmes, mais la méthode la plus éprouvée reste la préférée : voler le mot de passe de quelqu’un. Selon un nouveau rapport, il y a près de 1 000 attaques par mot de passe chaque seconde, ce qui représente une augmentation de 74 % par rapport à l’année dernière.

Les données proviennent de l’étude 2022 sur la défense numérique de Microsoft, qui a analysé des milliards de signaux provenant de l’écosystème mondial de produits et services de la société de Redmond pour révéler l’ampleur des cybermenaces dans le monde.

Le nombre d’incidents de piratage a énormément augmenté au cours de l’année dernière, principalement grâce à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février et à la cyberguerre qui en a résulté entre les nations. Mais les pirates préfèrent toujours les attaques par mot de passe ; Microsoft estime que 921 d’entre eux ont lieu chaque minute.

Le Brute forcing d’un mot de passe reste une méthode courante d’accès à un système. L’arrivée des cartes RTX 4090 de Nvidia a rendu ces types d’attaques plus efficaces (dans des scénarios spécifiques). Des chercheurs ont récemment montré comment la carte graphique pouvait parcourir les 200 milliards d’itérations d’un mot de passe à huit caractères en seulement 48 minutes.

First @hashcat benchmarks on the new @nvidia RTX 4090! Coming in at an insane >2x uplift over the 3090 for nearly every algorithm. Easily capable of setting records: 300GH/s NTLM and 200kh/s bcrypt w/ OC! Thanks to blazer for the run. Full benchmarks here: https://t.co/Bftucib7P9 pic.twitter.com/KHV5yCUkV4

— Chick3nman 🐔 (@Chick3nman512) October 14, 2022